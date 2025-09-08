Río Grande: Prefectura desarticuló red de cultivo de marihuana con allanamientos simultáneos

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante cinco allanamientos en distintos domicilios de Río Grande en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

Durante los procedimientos se secuestraron marihuana en diferentes etapas de producción, semillas, plantas y equipos destinados al cultivo como lámparas de calor, fertilizantes y sistemas de riego. Además, se incautaron dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos vinculados a la causa.

Tres hombres y una mujer quedaron comprometidos en la investigación, que continúa bajo la órbita de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del Dr. Marcelo Rapoport y la Dra. Lorena Bendaña.