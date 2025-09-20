Ucrania sufrió un ataque masivo ruso con misiles y drones

Zelenski confirmó que Rusia lanzó 40 misiles y cerca de 580 drones contra varias regiones del país; hubo al menos tres muertos y decenas de heridos.

Mundo20/09/2025

El gobierno de Ucrania denunció que el país estuvo bajo un ataque masivo por parte de Rusia durante toda la noche, en el que se utilizaron 40 misiles —tanto de ala como balísticos— y unos 580 drones de diferentes tipos.

Las regiones de Dniéper, Nikolaev, Chernigov, Zaporizhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Járkov fueron blanco de bombardeos dirigidos contra infraestructura crítica, zonas residenciales y empresas civiles. En las inmediaciones del Dniéper se detectó incluso un misil con municiones de racimo.

Según el presidente Volodimir Zelenski, al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas tras la ofensiva. El mandatario destacó la labor de las fuerzas ucranianas y de los pilotos de F-16 recientemente incorporados, que lograron interceptar parte de los ataques.

“Un golpe así no es una necesidad real, sino una clara estrategia rusa para capturar civiles y destruir nuestra infraestructura. Esto requiere un mensaje internacional contundente”, afirmó Zelenski, quien volvió a reclamar el fortalecimiento de la defensa aérea y más sanciones contra la maquinaria militar y financiera de Moscú.

+ Noticias
Miniatura (4)

Trump está decepcionado con Putin

Mundo18/09/2025

El presidente de Estados Unidos cerró su visita de Estado al Reino Unido destacando la alianza con Londres, pero admitió frustración por la falta de avances en las negociaciones de paz en Ucrania.

Lo + visto en U24
NOTICIAS EN TU CORREO