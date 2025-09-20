Bruselas alertó que el acuerdo de 12,3 millones de euros con la firma china para almacenar datos "puede crear dependencia de un proveedor de alto riesgo".
Ucrania sufrió un ataque masivo ruso con misiles y drones
Zelenski confirmó que Rusia lanzó 40 misiles y cerca de 580 drones contra varias regiones del país; hubo al menos tres muertos y decenas de heridos.Mundo20/09/2025
El gobierno de Ucrania denunció que el país estuvo bajo un ataque masivo por parte de Rusia durante toda la noche, en el que se utilizaron 40 misiles —tanto de ala como balísticos— y unos 580 drones de diferentes tipos.
Las regiones de Dniéper, Nikolaev, Chernigov, Zaporizhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Járkov fueron blanco de bombardeos dirigidos contra infraestructura crítica, zonas residenciales y empresas civiles. En las inmediaciones del Dniéper se detectó incluso un misil con municiones de racimo.
Según el presidente Volodimir Zelenski, al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas tras la ofensiva. El mandatario destacó la labor de las fuerzas ucranianas y de los pilotos de F-16 recientemente incorporados, que lograron interceptar parte de los ataques.
“Un golpe así no es una necesidad real, sino una clara estrategia rusa para capturar civiles y destruir nuestra infraestructura. Esto requiere un mensaje internacional contundente”, afirmó Zelenski, quien volvió a reclamar el fortalecimiento de la defensa aérea y más sanciones contra la maquinaria militar y financiera de Moscú.
Estados Unidos se opuso a una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego en GazaMundo18/09/2025
Fue la sexta vez que Washington bloquea un proyecto sobre el conflicto; los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor.
Trump está decepcionado con PutinMundo18/09/2025
El presidente de Estados Unidos cerró su visita de Estado al Reino Unido destacando la alianza con Londres, pero admitió frustración por la falta de avances en las negociaciones de paz en Ucrania.
Tres personas se sumaron a la lista de los fallecidos a causa del hambre. Desde que Israel avanza y destruye toda Gaza, el número total de víctimas desde el inicio de la ofensiva israelí supera las 64.000.
El tratado crea un mercado de 300 millones de personas y busca fortalecer el multilateralismo frente al proteccionismo global.
El presidente aseguró que los operativos forman parte de un plan de defensa por “la paz y soberanía” frente a las amenazas que atribuye a Estados Unidos, y advirtió que continuarán de manera sorpresiva.
Kiev confirmó el ataque a una refinería en Saratov, mientras drones rusos golpearon depósitos y zonas civiles, dejando muertos y heridos.
VIDEO | Estados Unidos atacó presuntos narcotraficantes venezolanos en aguas internacionalesMundo15/09/2025
Según Trump, la operación se desarrolló en aguas internacionales mientras los presuntos criminales transportaban drogas hacia territorio estadounidense.
Milei nombró a la Virgen María como “Comandante Generala” de la Gendarmería NacionalNacionales19/09/2025
El presidente firmó el decreto 675/2025 que reconoce a "Nuestra Señora de Luján, patrona de la fuerza" con la jerarquía máxima dentro del cuerpo.
Bruselas alertó que el acuerdo de 12,3 millones de euros con la firma china para almacenar datos "puede crear dependencia de un proveedor de alto riesgo".
Defensa Civil presentó el proyecto para la creación del Comité Operativo de Emergencia en UshuaiaTierra del Fuego19/09/2025
El organismo municipal expuso ante trabajadores y funcionarios los lineamientos de planificación, prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.
El Ministerio de Salud informó los horarios y servicios disponibles para el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia.
En medio de la suba del dólar y de la venta histórica de dólares que hubo solo en 3 días, ahora la gestión de Milei se ve complicada en sus finanzas y evalúa pedir un nuevo préstamo para el país.