Ucrania sufrió un ataque masivo ruso con misiles y drones

El gobierno de Ucrania denunció que el país estuvo bajo un ataque masivo por parte de Rusia durante toda la noche, en el que se utilizaron 40 misiles —tanto de ala como balísticos— y unos 580 drones de diferentes tipos.

Las regiones de Dniéper, Nikolaev, Chernigov, Zaporizhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy y Járkov fueron blanco de bombardeos dirigidos contra infraestructura crítica, zonas residenciales y empresas civiles. En las inmediaciones del Dniéper se detectó incluso un misil con municiones de racimo.

Según el presidente Volodimir Zelenski, al menos tres personas murieron y decenas resultaron heridas tras la ofensiva. El mandatario destacó la labor de las fuerzas ucranianas y de los pilotos de F-16 recientemente incorporados, que lograron interceptar parte de los ataques.

“Un golpe así no es una necesidad real, sino una clara estrategia rusa para capturar civiles y destruir nuestra infraestructura. Esto requiere un mensaje internacional contundente”, afirmó Zelenski, quien volvió a reclamar el fortalecimiento de la defensa aérea y más sanciones contra la maquinaria militar y financiera de Moscú.