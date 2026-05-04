Docentes del SUTEF inician retención de tareas y desobligaciones hasta el miércoles

La docencia de Tierra del Fuego iniciará desde este lunes 4 de mayo una medida de fuerza consistente en la retención de tareas, en respuesta al incumplimiento del Gobierno provincial en el pago del material didáctico.

La medida fue anunciada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que además convocó a los docentes a sumarse a desobligaciones externas y movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

Desde el gremio señalaron que la decisión se tomó ante la falta de acreditación de un ítem considerado un derecho adquirido, y en un contexto de salarios que, aseguran, permanecen congelados desde hace meses.

En ese marco, el sindicato llamó a visibilizar el reclamo en las calles y a exigir no solo el pago inmediato del material didáctico, sino también la convocatoria urgente a paritarias y una recomposición salarial.

El cronograma de medidas prevé desobligaciones externas en distintos turnos: el lunes 4 de mayo afectará al turno tarde, el martes 5 al turno mañana y el miércoles 6 nuevamente al turno tarde.

Desde SUTEF remarcaron que la retención de tareas se mantendrá hasta tanto el Ejecutivo provincial cumpla con el pago adeudado, advirtiendo además sobre el impacto que la situación genera en el sistema educativo y en la economía de los trabajadores.