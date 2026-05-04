Tierra del Fuego lanza el PROMEFU para garantizar medicamentos tras la baja del programa REMEDIAR

El Gobierno de Tierra del Fuego anunció la puesta en marcha del Programa de Medicamentos Fueguino (PROMEFU), una iniciativa que reemplazará al plan nacional REMEDIAR luego de su interrupción. La medida apunta a garantizar la provisión de medicamentos esenciales a la población, en un contexto marcado por la reducción de políticas sanitarias a nivel nacional.

El gobernador Gustavo Melella cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional y advirtió sobre su impacto en el sistema de salud. “La Nación viene aniquilando distintos programas, entre ellos el REMEDIAR, tan importante no solo en nuestra provincia sino en todo el país, porque permitía llevar medicamentos a los lugares más alejados y acompañar al ciudadano en su salud”, expresó.

En respuesta a este escenario, el mandatario destacó el trabajo articulado entre hospitales, farmacias y el Ministerio de Salud provincial para la creación del PROMEFU. Según explicó, el objetivo central es evitar que los fueguinos queden sin acceso a tratamientos por razones económicas. “Se armó este programa para no dejar que ningún fueguino ni fueguina se quede sin su remedio”, afirmó.

Melella también remarcó el esfuerzo que implica la implementación del nuevo sistema. “Es un gran trabajo desde lo logístico, lo económico y lo operativo. Cuando se habla de invertir en salud, esto es justamente hacerlo: garantizar que cada vecino pueda acceder al medicamento que necesita”, sostuvo.

El Gobernador advirtió además que la eliminación de programas nacionales genera un deterioro en la calidad de vida de la población. “Con la caída de estas políticas, se desmejora muchísimo la salud de nuestra gente. Lo que antes cubría la Nación, hoy lo cubre la provincia”, indicó.

Finalmente, destacó el compromiso de los equipos sanitarios y señaló que comienza una etapa clave para la implementación plena del PROMEFU. “Ahora viene el desafío de llegar a toda la población, con un sistema que funcione de manera eficiente en cada rincón de la provincia”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Salud, Judit Di Giglio, brindó detalles sobre el funcionamiento del nuevo esquema y el proceso de transición. “A través del programa de medicamentos fueguinos veníamos trabajando de manera articulada con Nación desde 2001, cuando se creó el REMEDIAR. En nuestro caso, invertíamos alrededor de 350 millones de pesos en fármacos para pacientes sin obra social que no estaban incluidos, como la insulina”, explicó.

La funcionaria señaló que actualmente se está ampliando el vademécum provincial para absorber la cobertura que brindaba el programa nacional. “Estamos incorporando todos los medicamentos que se proveían a través de la Nación. El REMEDIAR pasó de 104 medicamentos a 79 y se reducirá a solo 3 o 4 presentaciones, por lo que debemos garantizar ese acceso desde la provincia”, sostuvo.

En esa línea, adelantó que se evalúa fortalecer aún más el sistema con la provisión directa en centros de salud. “A futuro estamos analizando realizar compras para que estos medicamentos puedan ser dispensados directamente en los CAPS”, indicó.

Di Giglio aclaró además que no habrá nuevos trámites para los beneficiarios. “Las personas sin obra social solo necesitan una receta del sistema público. Si el medicamento ya no está disponible por REMEDIAR, lo retiran en farmacias convenidas”, detalló.

La implementación del PROMEFU se da en un contexto de creciente demanda en el sistema público. La cantidad de personas sin cobertura social pasó de 53.577 en diciembre a 55.826 en marzo, lo que obliga a reforzar la respuesta estatal.

En paralelo, se registró una fuerte caída en la provisión nacional de medicamentos: de más de 10.000 recetas mensuales se pasó a unas 7.000, distribuidas entre los 27 efectores de salud de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Esta reducción responde al recorte progresivo del programa REMEDIAR, que disminuirá su cobertura a solo tres presentaciones hacia septiembre.

Frente a este escenario, el PROMEFU ampliará el acceso a más de 300 fármacos para personas sin obra social, quienes podrán retirarlos en farmacias adheridas con DNI y receta electrónica.