Hantavirus en el MV Hondius: autoridades siguen el caso y analizan el origen
Nacionales05/05/2026
El buque, que operó en Ushuaia durante la última temporada, registra un brote con fallecidos y mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales.
+Noticias
El empresario de Mercado Libre quedó en el centro de la polémica tras reaccionar con ironía a un testimonio de vulnerabilidad social. El influencer "Coscu" fue uno de los primeros en repudiarlo.
El Gobierno elevó a $8 millones el monto para quienes aporten datos sobre el paradero de Bruno Alberto Gentiletti, visto por última vez en 1997.
Aumentan las tarifas de luz desde mayo y el Gobierno de Milei avanza en la quita de subsidiosNacionales04/05/2026
El Gobierno nacional oficializó nuevos cuadros tarifarios que implican subas en el servicio eléctrico y una reducción progresiva de los subsidios. El ajuste impactará en las facturas de los usuarios a partir de mayo.
Concluyó el ejercicio naval entre Argentina y Estados Unidos en el Atlántico SurNacionales02/05/2026
Durante tres días, unidades de ambas armadas realizaron maniobras combinadas en el marco del Passex 2026, con operaciones aéreas, navegación táctica, y la participación del portaviones USS Nimitz.
Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en medio de ejercicios navales con Estados UnidosNacionales30/04/2026
El Presidente recorrió la nave en el Mar Argentino junto a funcionarios de su gabinete, en el marco del Passex 2026 y en un contexto de cooperación militar bilateral.
Unidades nacionales participan del Passex 2026 con el portaaviones USS Nimitz en aguas de la Zona Económica Exclusiva, en un despliegue orientado a fortalecer la interoperabilidad militar.
"¿Va a terminar como Espert?: Martínez va por la cabeza de Adorni y pone en marcha la moción de censuraNacionales29/04/2026
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados endureció sus críticas contra el Jefe de Gabinete y advirtió sobre una avanzada parlamentaria opositora y hasta de algunos oficialistas para removerlo del cargo.
Helicópteros argentinos ya operan en el portaaviones USS Nimitz en el Mar ArgentinoNacionales28/04/2026
Helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros de la Armada Argentina comenzaron a operar a bordo del portaaviones USS Nimitz, a los que se suman el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” para integrarse al ejercicio internacional Passex 2026.
Villarruel a los kelpers: "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país"Nacionales25/04/2026
La Vicepresidenta afirmó que la soberanía de las Islas Malvinas debe resolverse entre Argentina y el Reino Unido, y sostuvo que los isleños “son ingleses que viven en territorio argentino”.
La Justicia archivó la causa contra Adorni por el uso del avión oficial junto a su esposaNacionales24/04/2026
El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por el viaje de la esposa del funcionario a Estados Unidos al considerar que no hubo gasto extra ni irregularidades.
Lo + visto en U24
El Gobierno fueguino descarta casos de hantavirus en la Provincia y espera información oficial por el crucero MV HondiusAHORA 2403/05/2026
Salud provincial aseguró que no hay confirmaciones vinculadas a Tierra del Fuego y pidió cautela ante versiones difundidas en medios internacionales.
Docentes del SUTEF inician retención de tareas y desobligaciones hasta el miércolesTierra del Fuego04/05/2026
El gremio docente anunció desobligaciones y movilizaciones en toda la provincia ante el incumplimiento del Gobierno. Reclaman pago inmediato, reapertura de paritarias y aumento salarial.
Tierra del Fuego | Melella veta la norma que frena la Reforma de la Constitución y la califican de "inconstitucional"Tierra del Fuego04/05/2026
El jefe de Gabinete confirmó que el Ejecutivo vetará la norma y aseguró que el proceso electoral para elegir convencionales sigue vigente.
El siniestro ocurrió a la altura del monumento al Cristo y dejó un saldo trágico: un joven acompañante perdió la vida en el acto.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas no pudo aterrizar en Ushuaia y regresó a AeroparqueTierra del Fuego04/05/2026
La falta de iluminación en una cabecera de pista obligó a cancelar la maniobra y generó demoras en la operatoria aérea.