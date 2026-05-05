Hantavirus en el MV Hondius: autoridades siguen el caso y analizan el origen

Buque MV Hondius

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que realiza un monitoreo permanente de los casos de hantavirus detectados a bordo del buque MV Hondius, actualmente anclado en Cabo Verde, tras reportarse un brote de enfermedades respiratorias graves que dejó al menos tres personas fallecidas.

Según informó la cartera sanitaria, el alerta fue recibido el pasado 2 de mayo por el Centro Nacional de Epidemiología, que tomó conocimiento de un conglomerado de cuadros respiratorios severos en la embarcación, incluyendo un caso confirmado de hantavirus mediante análisis de laboratorio. Hasta el momento, se desconoce el origen del contagio y continúan los estudios para determinar la cepa involucrada.

El seguimiento se realiza en coordinación con organismos internacionales, autoridades provinciales y equipos técnicos nacionales, mientras que las muestras son analizadas en un laboratorio de referencia en Sudáfrica. En paralelo, tanto pasajeros como tripulación permanecen aislados y los casos más graves fueron trasladados para recibir atención médica.

El crucero, de bandera holandesa, había operado previamente en el sur argentino. Ingresó al puerto de Ushuaia en noviembre de 2025 y realizó distintos recorridos por el Atlántico Sur y el sector antártico antes de partir, el 1 de abril de 2026, hacia nuevas escalas internacionales.

Desde el Ministerio aclararon que no existen registros de hantavirus en Tierra del Fuego, ni se reportaron eventos sanitarios vinculados al paso del buque por la provincia. En la región patagónica, los casos se concentran históricamente en Neuquén, Río Negro y Chubut, con una baja incidencia en la temporada actual.

Aunque la gestión del brote está a cargo de las autoridades de Cabo Verde, Argentina mantiene un intercambio técnico activo a través de la ANLIS-Malbrán, que incluso puso a disposición su capacidad para colaborar en la investigación epidemiológica.

Las autoridades sanitarias nacionales indicaron que continuarán siguiendo la evolución del caso y no descartan nuevas medidas en función de los resultados que arrojen los estudios en curso.