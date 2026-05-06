Chubut publica por primera vez datos de su flota pesquera y expone la falta de transparencia a nivel nacional

Flota pesquera en el Mar Argentino | Foto: Adriana Sanz

La provincia de Chubut dio un paso inédito en materia de transparencia al publicar, por primera vez en la Argentina, información básica sobre embarcaciones pesqueras y permisos de operación. La iniciativa fue destacada por organizaciones especializadas como un avance clave hacia una gestión más abierta y controlable de los recursos del mar.

Desde el Círculo de Políticas Ambientales y la organización Sin Azul No Hay Verde señalaron que la decisión se alinea con estándares internacionales, donde la publicación activa de datos es considerada una herramienta fundamental para garantizar el control ciudadano sobre los recursos públicos.

Sin embargo, el reconocimiento vino acompañado de una fuerte crítica hacia el Gobierno nacional. Según advirtieron, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca aún no publica un registro completo de la flota pesquera ni de los permisos vigentes en el Mar Argentino, lo que impide conocer con precisión cuántas embarcaciones están habilitadas para operar.

“La decisión de Chubut demuestra que avanzar en transparencia es posible. Si una provincia puede hacerlo, no hay razones para que la Nación no publique estos datos”, afirmó Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales. En ese sentido, remarcó que Argentina continúa rezagada frente a otros países de la región que ya cuentan con sistemas públicos de acceso a esta información.

Actualmente, la falta de datos abiertos obliga a investigadores, empresas y ciudadanos a realizar pedidos formales para acceder a información básica, lo que limita el control social y debilita la calidad institucional.

A pesar del avance, las organizaciones advirtieron que el registro publicado por Chubut aún presenta limitaciones. Entre ellas, la ausencia de datos sobre los propietarios de las embarcaciones, detalles técnicos relevantes —como eslora o potencia— y una sistematización incompleta de los permisos otorgados.

“Es un paso muy importante, pero ahora el desafío es completar la información y garantizar su continuidad en el tiempo. El acceso a los datos pesqueros debería convertirse en ley”, sostuvo Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde.

En este contexto, las entidades hicieron un llamado a las autoridades nacionales para avanzar en la creación de un Registro Público y Abierto de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, una herramienta que consideran clave para fortalecer el control, combatir la pesca ilegal y garantizar la sostenibilidad del Mar Argentino.