La inflación de abril fue del 2,6%: transporte, tarifas y comunicación encabezaron las subas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,6% a nivel nacional, mostrando una desaceleración respecto a meses anteriores.

Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 32,4%.

Los rubros que más aumentaron en abril

Según el informe oficial difundido por el organismo nacional, el rubro con mayor incremento durante abril fue Transporte, con una suba del 4,4%.

Detrás se ubicaron:

Educación: 4,2%

Comunicación: 4,1%

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,5%

Prendas de vestir y calzado: 3,2%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,9%

Restaurantes y hoteles: 2,6%

Salud: 2,5%

Bienes y servicios varios: 2,4%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,9%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,5%

Recreación y cultura: 1%

El dato de abril llega además en un contexto marcado por nuevos aumentos en combustibles, luego de que YPF anunciara una suba del 1% en naftas y gasoil, en medio de la tensión internacional por la guerra entre Irán y Estados Unidos y el impacto del precio internacional del petróleo.