La inflación de abril fue del 2,6%: transporte, tarifas y comunicación encabezaron las subas
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,6% a nivel nacional, mostrando una desaceleración respecto a meses anteriores.
Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 32,4%.
Los rubros que más aumentaron en abril
Según el informe oficial difundido por el organismo nacional, el rubro con mayor incremento durante abril fue Transporte, con una suba del 4,4%.
Detrás se ubicaron:
- Educación: 4,2%
- Comunicación: 4,1%
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,5%
- Prendas de vestir y calzado: 3,2%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,9%
- Restaurantes y hoteles: 2,6%
- Salud: 2,5%
- Bienes y servicios varios: 2,4%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,9%
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,5%
- Recreación y cultura: 1%
El dato de abril llega además en un contexto marcado por nuevos aumentos en combustibles, luego de que YPF anunciara una suba del 1% en naftas y gasoil, en medio de la tensión internacional por la guerra entre Irán y Estados Unidos y el impacto del precio internacional del petróleo.