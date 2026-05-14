La inflación de abril fue del 2,6%: transporte, tarifas y comunicación encabezaron las subas

Aunque el índice mostró una desaceleración respecto a marzo, varios rubros clave siguieron aumentando por encima del promedio y continúan golpeando el bolsillo de los argentinos
 
 
Economía14/05/2026

inflación abril 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,6% a nivel nacional, mostrando una desaceleración respecto a meses anteriores.

Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 12,3% en lo que va de 2026 y alcanzó una variación interanual del 32,4%.

Los rubros que más aumentaron en abril

Según el informe oficial difundido por el organismo nacional, el rubro con mayor incremento durante abril fue Transporte, con una suba del 4,4%.

Detrás se ubicaron:

  • Educación: 4,2%
  • Comunicación: 4,1%
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,5%
  • Prendas de vestir y calzado: 3,2%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,9%
  • Restaurantes y hoteles: 2,6%
  • Salud: 2,5%
  • Bienes y servicios varios: 2,4%
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,9%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,5%
  • Recreación y cultura: 1%

El dato de abril llega además en un contexto marcado por nuevos aumentos en combustibles, luego de que YPF anunciara una suba del 1% en naftas y gasoil, en medio de la tensión internacional por la guerra entre Irán y Estados Unidos y el impacto del precio internacional del petróleo.

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