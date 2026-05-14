Walter Vuoto difundió una carta abierta para defender a Ushuaia tras la polémica internacional por el hantavirus

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, difundió una carta abierta titulada “Ushuaia se defiende”, en la que rechazó las versiones que vincularon a la capital fueguina con el brote de hantavirus detectado en pasajeros del crucero MV Hondius.

En el documento, Vuoto sostuvo que durante las últimas semanas “cadenas internacionales replicaron una asociación injusta y científicamente falsa vinculando a nuestra ciudad a un brote de hantavirus” y remarcó que especialistas, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y el Instituto Malbrán coinciden en que “Ushuaia no es el origen del contagio”.

“La ciencia lo dice claramente”, expresó el jefe comunal, al recordar que Tierra del Fuego “no registra un solo caso autóctono de hantavirus desde 1996”.

En la carta, Vuoto también señaló que el Estrecho de Magallanes actuó históricamente como una barrera natural que impidió el asentamiento del ratón colilargo, considerado el principal reservorio del virus en la Patagonia continental.

Además, rechazó las versiones que intentaron vincular el relleno sanitario municipal con el brote. “El hantavirus no se transmite por ratas ni ratones urbanos. Vincular el relleno sanitario con este brote es una falsedad epidemiológica”, afirmó.

Otro de los puntos que expuso el intendente estuvo relacionado con los tiempos de incubación de la enfermedad. Según indicó, los pasajeros llegaron a Ushuaia el 29 de marzo y embarcaron el 1 de abril, permaneciendo apenas dos días en la ciudad. “El período de incubación no es compatible con un contagio local. Cuando comenzó el período de transmisibilidad, las personas ya estaban a bordo”, sostuvo.

Vuoto también destacó que la cepa identificada sería “Andes Sur”, la única con capacidad documentada de transmisión entre personas, lo que —según señaló— abre hipótesis distintas a las instaladas inicialmente en algunos medios internacionales.

En otro tramo del texto, el intendente agradeció a profesionales de la salud, instituciones, cámaras turísticas, medios locales y vecinos que salieron a defender la imagen de Ushuaia frente a las publicaciones que circularon en el exterior. “A Ushuaia se la defiende con la verdad, con la ciencia y con la voz puesta donde corresponde”, expresó.

La carta también advierte sobre el impacto que este tipo de versiones puede generar sobre la actividad turística y la economía local. “Titulares apresurados pueden destruir en un fin de semana lo que a una ciudad le llevó décadas construir”, afirmó.

Finalmente, Vuoto buscó llevar tranquilidad tanto a residentes como a futuros visitantes de la ciudad.

“Nuestra ciudad es segura. Nuestros controles sanitarios funcionan. Ushuaia no tiene nada que esconder y sí mucho para mostrar”, concluyó.







