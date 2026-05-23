Duro revés para Melella: la Legislatura rechazó el veto y sepultó la reforma constitucional

La reforma constitucional impulsada por Gustavo Melella terminó chocando contra una realidad política y económica que el oficialismo no logró revertir. Este viernes por la noche, la Legislatura de Tierra del Fuego rechazó el veto del Ejecutivo provincial e insistió con la derogación de la Ley 1529, dejando prácticamente sepultado el proceso reformista que el Gobierno intentó sostener durante casi dos años.

La votación terminó con 11 votos a favor de la insistencia, 3 en contra y la ausencia del legislador Federico Sciurano. El resultado representó un fuerte revés político para el gobernador, que apostaba a avanzar con una reforma constitucional en medio de una provincia atravesada por la crisis económica, la caída del empleo y el deterioro salarial.

La decisión legislativa también evitó un gasto superior a los 8.000 millones de pesos que debían destinarse a la elección de convencionales constituyentes, la estructura electoral y el funcionamiento de la Convención Reformadora.

En el centro de la disputa volvió a quedar el legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, quien desde el inicio se transformó en uno de los principales opositores al proyecto de reforma impulsado por el oficialismo.

Lechman sostuvo durante todo el proceso que la reforma constitucional no respondía a ninguna necesidad urgente de la población y que el Gobierno provincial pretendía abrir una discusión política millonaria mientras Tierra del Fuego acumulaba problemas estructurales en salud, educación, infraestructura, empleo y servicios públicos.

El legislador fue además quien judicializó el proceso en agosto de 2024 al presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, cuestionando la validez de la Ley 1529 y los plazos de convocatoria establecidos por el Ejecutivo.

Aunque el Superior Tribunal finalmente habilitó la continuidad del proceso reformista, Lechman mantuvo abierta la pelea judicial con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expediente que todavía continúa pendiente.

Sin embargo, el golpe definitivo terminó llegando hoy desde la propia Legislatura.

Legislador Jorge Lechman

La reforma y su camino al baúl de los recuerdos

La primera señal apareció durante la madrugada del 1 de mayo, cuando la Cámara derogó la Ley 1529 por 11 votos contra 4. El oficialismo respondió con el veto de Gustavo Melella, buscando mantener con vida la reforma constitucional.

Pero este viernes la Legislatura volvió a reunir una mayoría contundente para rechazar ese veto y ratificar la derogación de la norma.

La votación dejó al descubierto el desgaste político de una iniciativa que nunca logró consolidar consenso social ni político y que comenzó a ser vista incluso dentro de sectores legislativos como una discusión alejada de los problemas reales de la provincia.

El oficialismo defendía el proyecto como una “modernización institucional”. La oposición, en cambio, lo interpretó como una prioridad artificial en medio de una provincia cada vez más castigada por la crisis.

Con el rechazo al veto, la Legislatura terminó enviando un mensaje político contundente: la reforma constitucional de Melella no tenía respaldo suficiente para seguir avanzando.