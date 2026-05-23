Melella anticipó que irá a la Justicia por el freno de la reforma de la Constitución Provincial

Tras el duro revés político que sufrió este viernes en la Legislatura, el gobernador Gustavo Melella salió a cuestionar la insistencia parlamentaria que dejó sin efecto la reforma parcial de la Constitución provincial y adelantó que el conflicto volverá a judicializarse.

“Estamos frente a una iniciativa claramente inconstitucional y, por eso, la demanda deberá ser presentada ante la Justicia”, afirmó el mandatario provincial luego de que la Cámara rechazara su veto y ratificara la derogación de la Ley 1529.

La decisión legislativa representó un nuevo golpe para el oficialismo, que durante los últimos dos años impulsó la reforma constitucional como uno de sus principales proyectos políticos.

Melella sostuvo que el proceso reformista ya había sido iniciado formalmente y recordó que incluso se había avanzado con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.

“El proceso fue iniciado, incluso con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. Pretender detenerlo ahora con otra norma implica vulnerar derechos políticos y desconocer las reglas básicas del sistema democrático”, expresó.

El gobernador también lamentó la decisión adoptada por la mayoría legislativa y volvió a defender la necesidad de avanzar con la reforma. “Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial”, señaló.

La postura del Ejecutivo anticipa un nuevo capítulo judicial en una disputa que ya lleva meses de tensión política, parlamentaria y judicial en Tierra del Fuego.

Mientras sectores del oficialismo sostienen que la reforma constitucional continúa teniendo validez jurídica pese a la derogación legislativa, desde la oposición consideran que la decisión de la Cámara terminó desactivando políticamente el proceso constituyente.

La discusión ahora podría volver a quedar en manos de la Justicia, en medio de un escenario donde el Gobierno provincial quedó debilitado políticamente tras no lograr sostener en la Legislatura uno de los proyectos más importantes de la gestión de Gustavo Melella.