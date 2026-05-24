VIDEO | Rusia lanzó uno de los mayores ataques de la guerra sobre Kiev

Rusia ejecutó este domingo uno de los ataques aéreos más masivos desde el inicio de la guerra contra Ucrania, con una ofensiva sobre Kiev que incluyó más de 50 misiles y alrededor de 700 drones, según denunciaron autoridades ucranianas.

La capital sufrió ataques simultáneos en todos sus distritos durante la madrugada, provocando incendios, derrumbes y daños en al menos 50 puntos diferentes de la ciudad.

Entre los lugares alcanzados se encuentran edificios de departamentos, viviendas particulares, centros comerciales, instituciones educativas, mercados, dependencias policiales y sedes del Servicio Estatal de Emergencias. También resultó afectado el Museo Nacional de Chernóbil, que había sido reabierto recientemente tras una extensa restauración.

Desde el gobierno ucraniano calificaron el operativo ruso como “un ataque terrorista contra objetivos que no representan ninguna amenaza”.

Las autoridades confirmaron hasta el momento dos personas fallecidas y más de 50 heridas, aunque advirtieron que la cifra podría aumentar debido a que continúan las tareas de rescate y remoción de escombros.

Equipos de emergencia desplegaron operativos especiales con drones, maquinaria y unidades robóticas para contener incendios y asistir a las víctimas. En algunos sectores de Kiev incluso se registraron nuevos derrumbes estructurales mientras trabajaban los rescatistas.

Además, psicólogos de la policía y de los servicios de emergencia brindaron asistencia a decenas de afectados, mientras se instalaron carpas especiales para recibir denuncias y solicitudes de indemnización por daños materiales.

Las autoridades también informaron que varias residencias estudiantiles fueron alcanzadas por los bombardeos y que numerosas personas tuvieron que ser evacuadas de edificios incendiados.

El ataque no se limitó únicamente a Kiev. También se reportaron daños y víctimas en las regiones de Kiev, Cherkasy y Poltava. En Cherkasy, drones impactaron contra edificios residenciales dejando más de una decena de heridos.

En paralelo, el presidente Volodímir Zelenski confirmó que Ucrania continúa respondiendo con ataques de largo alcance sobre infraestructura energética y militar rusa, incluyendo operaciones contra refinerías y posiciones estratégicas dentro del territorio ruso.