Rusia intensificó los ataques sobre Ucrania: bombardeos dejaron muertos, heridos y graves daños en varias ciudades
Mundo26/05/2026
Kramatorsk, Odesa, Poltava, Sumy, Sloviansk y Zaporizhzhia fueron alcanzadas por nuevos ataques rusos. Hubo incendios, edificios destruidos y decenas de víctimas civiles.
EFEMundo26/05/2026
El Gobierno español aprobó un proyecto de ley que prevé sanciones de hasta 35 millones de euros por usos indebidos de la IA y prohíbe prácticas consideradas peligrosas o manipuladoras.
Los rusos atacaron con más de 700 drones y 50 misiles, dejando dos muertos, más de 50 heridos y graves daños en edificios, universidades, mercados y el Museo Nacional de Chernóbil.
Uruguay aplicó por primera vez la eutanasia legal a una mujer con cáncer terminal
ANSAMundo24/05/2026
La paciente, de 69 años, padecía cáncer de páncreas con metástasis y se convirtió en la primera persona en acceder a la “muerte digna” desde la aprobación de la ley en octubre de 2025.
Zelenski confirmó nuevos ataques contra infraestructura petrolera rusa y defendió llevar “la guerra a Rusia”Mundo22/05/2026
El presidente ucraniano aseguró que las fuerzas de Kiev atacaron una refinería ubicada a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano y anticipó nuevas operaciones de largo alcance como respuesta a los bombardeos rusos. En lo que va del año, murieron 145.000 rusos.
Miguel Díaz-Canel aseguró que la isla responderá a la “infamia” impulsada por Estados Unidos contra el exmandatario Raúl Castro y convocó a una movilización oficialista en La Habana.
El presidente de Estados Unidos endureció su discurso contra el régimen cubano y aseguró que podría ser quien finalmente “haga algo” respecto a la isla.
El avance de una rara variante del virus encendió la alarma internacional mientras crecen las muertes sospechosas y aún no logran identificar al “paciente cero”
El dictador cubano acusó a Washington de preparar el escenario para una eventual intervención militar cuandoCuba “no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra otras naciones”.
El virus ya dejó al menos 88 muertos y preocupa la propagación hacia grandes ciudades de República Democrática del Congo y Uganda. La OMS aclaró que, por el momento, la situación no reúne las condiciones para ser considerada una pandemia como fue el COVID-19.
El Ejército israelí aseguró que el dirigente palestino era uno de los principales responsables del ataque del 7 de octubre de 2023.
Lo + visto en U24
El sitio institucional apareció intervenido con mensajes de “KORENVY”.
Feriado del 25 de Mayo: El turismo movió más de $340 mil millones con escapadas cortas y fuerte impulso del turismo internoNacionales25/05/2026
Más de 1,4 millones de personas viajaron durante el fin de semana largo y generaron un impacto económico cercano a los $340 mil millones en todo el país.
“Libertad tarifaria”: El Gobierno eliminó las compensaciones a empresas por pasajes gratuitos para personas con discapacidad y pacientes trasplantadosNacionales26/05/2026
La medida deroga el esquema de subsidios que recibían las compañías de larga distancia, aunque el Ejecutivo aclaró que seguirá vigente la obligación de otorgar boletos gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.
El Gobierno flexibilizó la certificación de chalecos antibalas y cascos balísticos en ArgentinaNacionales26/05/2026
El RENAR habilitó homologaciones internacionales y avanzó con una fuerte desregulación del mercado de materiales de protección balística.
Vecinos, pasajeros y turistas advierten que amplios sectores del acceso al Aeropuerto Malvinas Argentinas permanecen a oscuras desde hace varios días, mientras el estacionamiento privado continúa cobrando tarifas normalmente.