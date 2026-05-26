Rusia intensificó los ataques sobre Ucrania: bombardeos dejaron muertos, heridos y graves daños en varias ciudades

Civiles en Kramatorsk fueron atacados por los rusos | Servicio de Emergencia de Ucrania

Una nueva ola de ataques rusos golpeó distintas regiones de Ucrania durante las últimas horas y dejó un saldo de muertos, heridos y severos daños en zonas residenciales e infraestructura urbana.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Kramatorsk, donde un bombardeo impactó en el centro de la ciudad y provocó al menos diez heridos. Según informaron los servicios de emergencia ucranianos, varios edificios residenciales resultaron dañados y se registraron incendios en automóviles y departamentos.

Además, la explosión deformó las puertas de uno de los departamentos afectados, dejando atrapados a sus ocupantes hasta que fueron rescatados por brigadas de emergencia.

En Odesa, un ataque ruso alcanzó una instalación de infraestructura municipal. Allí se produjo un incendio que logró ser controlado por los bomberos, aunque un hombre murió pese a los intentos de reanimación realizados por rescatistas y personal médico. Otras tres personas resultaron heridas.

La región de Poltava también fue escenario de ataques. En esa zona, un edificio residencial quedó destruido luego de un impacto directo. Entre los escombros, los rescatistas lograron salvar a una mujer anciana que fue trasladada para recibir atención médica.

En la región de Sumy, específicamente en Romny, tres personas sufrieron heridas tras nuevos bombardeos rusos contra sectores residenciales e infraestructura local. Debido al riesgo de nuevos ataques, los equipos de emergencia debieron interrumpir momentáneamente las tareas de asistencia y evacuar la zona.

Otro de los ataques se registró en Sloviansk, en la región de Donetsk, donde una unidad de bomberos y rescate fue alcanzada por el impacto de un proyectil. Aunque no hubo víctimas, las instalaciones sufrieron daños estructurales y se produjo un incendio que luego fue extinguido.

Mientras tanto, en Zaporizhzhia, tres personas resultaron heridas tras otro bombardeo ruso. Un automóvil se incendió y varias viviendas y vehículos sufrieron daños por la onda expansiva y los escombros.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas mientras Ucrania denuncia una nueva escalada de ataques contra infraestructura civil y sectores urbanos.