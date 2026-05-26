España avanza con una ley para regular la inteligencia artificial y multar los “deepfakes”

El Gobierno de España aprobó este martes el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, una normativa que adapta la legislación nacional al marco europeo y que busca establecer límites claros sobre el uso de esta tecnología.

La iniciativa contempla multas millonarias, que pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros, especialmente para casos vinculados a contenidos falsificados mediante inteligencia artificial, conocidos como “deepfakes”, entre ellos imágenes manipuladas, videos alterados o desnudos generados artificialmente sin consentimiento.

El texto también establece una serie de prácticas prohibidas. Entre ellas se encuentran el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones de personas, la explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad o situación económica, la clasificación biométrica basada en raza, religión u orientación política y los sistemas de puntuación social utilizados para limitar derechos o beneficios.

La nueva normativa además obliga a que exista supervisión humana en todos los sistemas considerados de “alto riesgo”, es decir, aquellos que puedan afectar derechos fundamentales de las personas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió la iniciativa y aseguró que España busca posicionarse como uno de los países líderes en inteligencia artificial “ética y confiable”.

Durante la presentación oficial, el funcionario afirmó que el proyecto representa una ley “garantista y humanista” y sostuvo que el objetivo es compatibilizar innovación tecnológica con protección de derechos digitales.

Según explicó el Gobierno español, la legislación también busca responder a la creciente preocupación social por el avance descontrolado de herramientas de inteligencia artificial y sus posibles usos para manipulación, fraude o desinformación.

El proyecto comenzará ahora su tratamiento parlamentario antes de convertirse definitivamente en ley.