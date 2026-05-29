Velitec y Terra Ignis negaron despidos masivos

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TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. y VELITEC S.A. emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que rechazaron las versiones que las vinculan con presuntos despidos masivos de trabajadores en las áreas hidrocarburíferas transferidas recientemente por YPF en Tierra del Fuego.

Las empresas señalaron que, ante distintas manifestaciones públicas vinculadas al proceso de transición operativa, consideraron necesario aclarar cuál es su rol respecto de la situación laboral de los trabajadores que actualmente se desempeñan en los yacimientos.

En primer término, VELITEC sostuvo que no es empleadora de los trabajadores pertenecientes a las empresas contratistas que prestan servicios en las áreas transferidas y que, por lo tanto, no posee facultades para disponer despidos, cesantías o desvinculaciones de personal dependiente de terceros.

Asimismo, remarcó que las relaciones laborales vigentes entre las contratistas y sus empleados son responsabilidad exclusiva de cada empleador, en el marco de la legislación laboral y los convenios colectivos aplicables.

Las compañías explicaron además que la participación de VELITEC responde al objetivo de aportar capacidad técnica, operativa y de gestión para garantizar la continuidad de las operaciones, la seguridad de las instalaciones y la preservación del potencial productivo de los yacimientos.

En ese contexto, rechazaron de manera categórica las versiones sobre supuestas desvinculaciones impulsadas por las nuevas operadoras.

“En ningún momento VELITEC S.A. o TERRA IGNIS ENERGÍA S.A. han promovido, solicitado ni instruido despidos masivos de trabajadores. Cualquier afirmación en sentido contrario carece de sustento fáctico y no refleja la posición ni las acciones desarrolladas por nuestras compañías”, señalaron.

Por el contrario, indicaron que VELITEC se encuentra actualmente en un proceso de incorporación de mano de obra directa local para cubrir puestos técnicos en los yacimientos.

Según precisaron, a comienzos de este mes se abrió una convocatoria laboral que recibió alrededor de 17.000 postulaciones de todo el país, de las cuales unas 3.000 corresponden a residentes de Tierra del Fuego, quienes tendrán prioridad en el proceso de selección.

Las empresas también destacaron que su objetivo es contribuir a la sustentabilidad de largo plazo de la actividad hidrocarburífera fueguina mediante inversiones, recuperación de producción, desarrollo económico y generación de empleo genuino.

Finalmente, VELITEC manifestó su disposición a participar de todas las instancias de diálogo institucional junto a Terra Ignis, autoridades provinciales, organizaciones sindicales y demás actores involucrados.

“VELITEC S.A. reafirma su compromiso con Tierra del Fuego, con sus trabajadores y con el desarrollo responsable de los recursos energéticos de la provincia”, concluye el comunicado.