La Comisión de Auxilio reconstruyó el operativo en Vinciguerra que terminó con la muerte del guía de montaña y la turista uruguaya

Emiliano Feidas fue hallado sin vida junto a una turista | Foto : IG

La muerte del guía de montaña ushuaiense Emiliano Feidas y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira en el glaciar Vinciguerra continúa conmocionando a Tierra del Fuego. Con el avance de la investigación judicial para determinar qué ocurrió durante la excursión, desde la Comisión de Auxilio brindaron detalles sobre las horas previas al hallazgo de los cuerpos.

El operativo se puso en marcha luego de que la madre de Feidas denunciara que tanto su hijo como la turista no habían regresado de la travesía prevista en la zona del glaciar, uno de los circuitos de montaña más visitados de Ushuaia, pero también uno de los más exigentes por sus características geográficas y climáticas.

Cristian Álvarez, director de Defensa Civil Municipal e integrante de la Comisión de Auxilio, explicó que la búsqueda comenzó inmediatamente después de recibirse el alerta. "La activación de la Comisión de Auxilio fue a partir de una búsqueda de paradero realizada por la madre del guía. Inmediatamente se puso en marcha el operativo y comenzamos a trabajar en el terreno", señaló en Radio Provincia Ushuaia.

Las tareas de rastreo se extendieron durante toda la noche debido a las dificultades que presenta el sector y a las condiciones propias de la alta montaña. Los equipos de rescate continuaron trabajando durante la madrugada y retomaron las acciones a primera hora del día siguiente para completar el operativo.

Finalmente, los rescatistas localizaron sin vida a ambas personas en un sector elevado del glaciar. Si bien las circunstancias exactas del hecho aún son materia de investigación, las primeras hipótesis apuntan a una posible caída en una zona de gran complejidad.

Álvarez indicó además que las condiciones meteorológicas permitieron evaluar la utilización de apoyo aéreo para agilizar la evacuación, una herramienta clave cuando se trata de operaciones en sectores de difícil acceso.

La tragedia se produjo en medio de jornadas de intensa actividad para la Comisión de Auxilio, que durante los últimos días había intervenido en otros rescates en áreas montañosas de la provincia.

A raíz de lo ocurrido, el referente de Defensa Civil recordó la importancia de extremar los cuidados antes de emprender actividades de montaña durante la temporada invernal. Entre las principales recomendaciones mencionó la necesidad de contar con equipamiento adecuado para nieve y hielo, conocer previamente el recorrido, informar el itinerario a familiares o allegados y evitar realizar excursiones en solitario.

Asimismo, remarcó que incluso quienes poseen experiencia y conocimientos técnicos están expuestos a riesgos permanentes. "Es una actividad que tiene riesgo por naturaleza. Quienes la practican saben que siempre existe la posibilidad de enfrentar situaciones imprevistas", sostuvo.

La tragedia ocurrida en el glaciar Vinciguerra vuelve a poner el foco sobre los desafíos que presenta la montaña fueguina durante los meses más fríos del año, cuando las condiciones del terreno pueden cambiar rápidamente y aumentar considerablemente los riesgos para excursionistas y montañistas.