Lechman cruzó a Melella: “Es una grave mentira decir que la Legislatura pasará automáticamente a 19 miembros”

El debate sobre el futuro de la composición de la Legislatura fueguina sumó un nuevo capítulo luego de que el legislador provincial Jorge Lechman cuestionara duramente las declaraciones del gobernador Gustavo Melella respecto de una eventual ampliación del cuerpo parlamentario incluido en la caída reforma constitucional.

El referente de Somos Fueguinos rechazó la afirmación de que, ante la falta de una reforma constitucional, la Legislatura pasará automáticamente de 15 a 19 integrantes y calificó esa interpretación como una “grave mentira” dirigida a la sociedad.

“Decir que si no hay reforma constitucional la Legislatura pasará automáticamente de 15 a 19 legisladores es una grave mentira a la sociedad. O no conoce la Constitución Provincial, lo cual también es gravísimo, o le está mintiendo deliberadamente a los fueguinos”, manifestó.

Lechman sostuvo que la normativa vigente no establece ningún mecanismo automático para incrementar la cantidad de bancas y recordó que la Constitución Provincial y la legislación electoral contemplan requisitos específicos para avanzar en una modificación de ese tipo.

Según explicó, el artículo 89 de la Constitución fueguina fija en 15 la cantidad de legisladores provinciales y prevé la posibilidad de ampliar esa representación cuando la población supere los 150 mil habitantes. Sin embargo, remarcó que la propia redacción constitucional utiliza el término “podrá”, lo que a su criterio implica una facultad y no una obligación inmediata.

Además, señaló que la Ley Electoral Provincial Nº 201 establece expresamente que cualquier incremento en el número de legisladores debe ser dispuesto mediante una ley especial, por lo que no alcanza únicamente con superar el umbral poblacional previsto en la Carta Magna.

“La utilización de la palabra ‘podrá’ demuestra claramente que no existe una ampliación automática. Para que eso ocurra debe existir una decisión legislativa concreta”, argumentó.

En ese sentido, afirmó que actualmente no existe ninguna norma sancionada que habilite el paso de 15 a 19 bancas y consideró que sostener lo contrario genera confusión en la ciudadanía.

Las declaraciones se producen en medio de la discusión política abierta tras el fracaso del proceso de reforma constitucional impulsado por el Gobierno provincial, un debate que volvió a poner sobre la mesa distintos aspectos vinculados al funcionamiento institucional y a la representación legislativa en Tierra del Fuego.

Para Lechman, antes de instalar escenarios futuros sobre la integración parlamentaria, corresponde respetar el procedimiento previsto por las normas vigentes. “La ampliación de la Legislatura no es automática; requiere una ley especial y una decisión política que hoy no existe”, concluyó.