Rescataron a una mujer herida en el Cerro Bonete tras un operativo de más de 12 horas

Un amplio operativo de rescate se desplegó durante el fin de semana en la zona del Cerro Bonete para asistir a una mujer de 31 años que resultó herida mientras realizaba una actividad en la montaña y no podía desplazarse por sus propios medios.

La emergencia fue reportada a través de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, que alertó al Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM) sobre una persona lesionada en un sector de difícil acceso. Ante la situación, se activó un operativo conjunto para llegar hasta el lugar y concretar la evacuación.

Al arribar al sitio, los rescatistas constataron que la mujer, oriunda de Río Grande, presentaba varias lesiones de consideración, entre ellas una lesión en el maxilar, un fuerte golpe en la cadera y una luxación en uno de sus miembros inferiores, además de un traumatismo que inicialmente había sido reportado durante el pedido de asistencia.

Tras brindarle los primeros auxilios, los equipos iniciaron una compleja evacuación terrestre utilizando una camilla especializada para rescates en terrenos agrestes. Las características del Cerro Bonete, sumadas a las condiciones climáticas y a las dificultades propias del terreno montañoso, hicieron que las tareas se extendieran durante más de 12 horas.

En diálogo con Radio Provincia, el director de Defensa Civil Municipal e integrante de la Comisión de Auxilio, Cristian Álvarez, destacó el esfuerzo coordinado de las distintas instituciones que participan en este tipo de intervenciones.

"Por suerte, la Comisión de Auxilio está compuesta por varias instituciones y nos vamos turnando. Cada uno pone sus recursos para poder afrontar este tipo de operativos", señaló.

Álvarez explicó además que las tareas en montaña suelen demandar una gran cantidad de horas debido a la complejidad de los terrenos y a las condiciones meteorológicas que suelen presentarse durante esta época del año.

A raíz de este nuevo rescate, el funcionario volvió a insistir en la necesidad de extremar las medidas de seguridad antes de emprender actividades en zonas agrestes. "Es fundamental conocer el lugar, contar con el equipamiento adecuado, avisar siempre cuál será el recorrido y, en lo posible, no realizar estas actividades en soledad", remarcó.

Asimismo, recordó que incluso las personas con experiencia pueden verse expuestas a situaciones imprevistas. "La montaña tiene riesgos permanentes. Quienes practican este tipo de actividades saben que el peligro siempre está presente y que las condiciones pueden cambiar rápidamente", advirtió.

Finalmente, la mujer fue trasladada hasta la base operativa de los rescatistas y posteriormente derivada a un centro de salud de Ushuaia, donde recibió atención médica especializada.