Aumentan el precio del gas propano por redes y podría impactar en las tarifas

El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización en el esquema de precios del gas propano por redes, una medida que podría tener impacto en las facturas de los usuarios abastecidos mediante este sistema, utilizado en diversas localidades del país.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 126/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa establece que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá incorporar en los cuadros tarifarios un valor equivalente al 60% del Precio de Paridad de Exportación (PPE) del gas propano. Hasta ahora, ese porcentaje se encontraba fijado en el 40%.

Desde la Secretaría de Energía argumentaron que el precio actualmente trasladado a las tarifas continúa ubicándose por debajo de los costos reales del producto, generando distorsiones económicas y una importante carga fiscal para el Estado nacional.

Según se desprende de la resolución, el objetivo es avanzar en un proceso gradual de adecuación tarifaria para acercar el valor abonado por los usuarios al costo efectivo del abastecimiento.

El gas propano por redes se utiliza principalmente en localidades que no están conectadas a los grandes gasoductos de gas natural. En Argentina tiene una fuerte presencia en regiones patagónicas, cordilleranas y zonas aisladas del interior del país.

Entre las provincias donde existen localidades abastecidas con propano por redes se encuentran: