Cuestionan la falta de recursos aéreos tras la tragedia del glaciar Vinciguerra

En la imagen, el helicóptero comprado por la Provincia, discontinuado y que no aparece en los rescates

La muerte del guía de montaña Emiliano Feidas y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira en el glaciar Vinciguerra volvió a poner en primer plano la complejidad de los rescates en alta montaña en Tierra del Fuego. Tras el operativo que permitió recuperar los cuerpos, el titular de HeliUshuaia, Roberto Valdés, destacó el trabajo realizado por la Comisión de Auxilio y brindó detalles de una intervención que estuvo marcada por las difíciles condiciones meteorológicas.

“Venimos de dos días realmente de trabajo y de tragedia a la vez”, expresó Valdés, quien remarcó el esfuerzo desplegado por los rescatistas durante toda la noche. “Los chicos de la Comisión de Auxilio trabajan increíblemente. No importa el horario ni la cantidad de horas. Estuvieron toda la noche arriba de la montaña primero en la búsqueda y después en el descenso de las víctimas”, señaló.

Según explicó, los cuerpos fueron hallados en una zona donde el acceso aéreo resultaba prácticamente imposible debido a las fuertes ráfagas de viento del norte y a las características del terreno. Por ese motivo, los rescatistas debieron trasladarlos hasta un sector más seguro para permitir la intervención del helicóptero. “La Comisión tuvo que bajarlos hasta un escalón debajo de la laguna, un lugar donde nosotros podíamos operar con mayor seguridad. Recién ahí pudimos realizar la extracción aérea”, indicó.

Valdés detalló que la tarea aérea demandó apenas algunos minutos una vez completado el trabajo terrestre. “Llegar al Vinciguerra nos lleva unos 15 minutos de vuelo. Lo complejo fue todo lo anterior, que implicó horas de esfuerzo por parte de quienes estaban en la montaña”, afirmó.

El empresario también explicó por qué el rescate no pudo concretarse durante la noche. Según señaló, las operaciones nocturnas en zonas montañosas requieren equipamiento altamente especializado y aeronaves que prácticamente solo utilizan fuerzas militares. “Para volar de noche en la cordillera se necesitan equipos extremadamente costosos, visión nocturna, pilotos especialmente entrenados y otro tipo de helicópteros. En Argentina prácticamente no existen aeronaves civiles con esas capacidades”, sostuvo.

Durante la entrevista, Valdés aprovechó para cuestionar la utilidad del helicóptero adquirido por el Gobierno provincial y aseguró que no participa de rescates complejos en montaña. “El helicóptero de la provincia no está disponible nunca. No recuerdo que haya participado en un rescate de estas características”, afirmó. Además, consideró que la aeronave adquirida por el Estado fueguino no es adecuada para operaciones de alta exigencia y aseguró que se trata de un modelo que fue discontinuado por su fabricante.

Por otra parte, advirtió que cada vez hay más personas realizando actividades en sectores de montaña durante todo el año, lo que incrementa la cantidad de emergencias y operativos de rescate. “Es impresionante la cantidad de gente que vemos caminando en la montaña en cualquier época del año. Eso hace que también aumenten los incidentes y las intervenciones de la Comisión de Auxilio”, observó.

Finalmente, destacó la coordinación permanente que mantienen con los equipos de rescate y recordó que periódicamente realizan simulacros conjuntos para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia. “La experiencia, el conocimiento del terreno y de la meteorología son fundamentales. En Tierra del Fuego las condiciones cambian muy rápido y muchas veces una decisión tomada en segundos puede marcar la diferencia”, concluyó.

"Cuando hay riesgo de vida, salimos siempre"

Valdés también se refirió al aspecto menos visible de este tipo de operativos: los costos que implican las intervenciones aéreas en situaciones de emergencia.

El piloto aseguró que, ante un rescate donde existe riesgo para la vida de una persona, la decisión es actuar de inmediato, independientemente de quién sea el afectado o de si luego podrán recuperar los gastos operativos.

"Cuando hay riesgo de vida salimos siempre. Tenemos un compromiso importante con la comunidad y con cualquier persona que necesite ayuda, sea de Tierra del Fuego o de otra provincia", afirmó.

Sin embargo, reconoció que en muchos casos los costos de los operativos no llegan a recuperarse. "Después vemos si podemos cobrar o no el rescate. En general, se recupera aproximadamente en el 50% de los casos", indicó.

Reclamo por un espacio en el aeropuerto

Durante la entrevista, Valdés también cuestionó la falta de respuestas oficiales a un pedido que, según afirmó, lleva años realizando la empresa: contar con un espacio operativo dentro del Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas.

Explicó que HeliUshuaia dispone de un avión sanitario Beechcraft B200 equipado para traslados médicos, con capacidad para operar en distintas pistas de la Patagonia e incluso brindar apoyo en misiones vinculadas a la Antártida.

"Tenemos un avión sanitario habilitado y seguimos solicitando un lugar dentro del aeropuerto internacional para poder operar adecuadamente. No estamos pidiendo nada gratis; si hay que pagar un canon, se paga. Lo que necesitamos es un espacio para desarrollar la actividad", sostuvo.

Según relató, actualmente la empresa debe utilizar instalaciones del antiguo aeropuerto aeronaval y, durante el invierno, trasladar la aeronave a Río Grande para protegerla de las condiciones climáticas, una situación que considera perjudicial para la capacidad de respuesta ante emergencias.

Valdés aseguró además que nunca obtuvieron respuestas concretas a los pedidos presentados y lamentó que una herramienta que podría fortalecer la asistencia sanitaria y los rescates en la provincia no cuente con las condiciones operativas necesarias para funcionar plenamente.