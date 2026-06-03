Velan los restos del guía de montaña, una de las víctimas de la tragedia en el glaciar Vinciguerra

Familiares, amigos y allegados despiden por estas horas a Emiliano Fernando Feidas, de 33 años, una de las dos víctimas fatales de la tragedia ocurrida este martes en la zona del glaciar Vinciguerra.

Según informó la Casa Ramón Oviedo, la ceremonia de despedida se realiza en la sala velatoria ubicada en Kayen 131, Sala "B", desde las 22:30 horas del miércoles y se extenderá hasta las 10:00 de la mañana de este jueves. Posteriormente se llevará adelante el servicio exequial de cremación.

La muerte de Feidas generó una profunda conmoción en distintos ámbitos de la comunidad ushuaiense, especialmente entre quienes compartían con él actividades vinculadas a la montaña y al deporte al aire libre.

En el aviso de fallecimiento difundido por sus seres queridos, además de su familia, aparecen mencionados amigos, compañeros de proyectos musicales y la "comunidad de la montaña", reflejando el fuerte vínculo que mantenía con esos espacios.

La despedida concluye con una frase que sintetiza esa pasión por la naturaleza y la actividad de montaña: "Sé la montaña que admiras".





