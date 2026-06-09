Doble freno en la actividad económica: la industria y la construcción volvieron a caer en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió hoy los informes de coyuntura correspondientes a abril de 2026, donde se observa una contracción generalizada tanto en la industria manufacturera como en la construcción, con caídas en las mediciones mensual e interanual.

Industria manufacturera en baja

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró una caída del 2,1% en la comparación mensual desestacionalizada respecto de marzo de 2026, mientras que en la medición interanual retrocedió un 2,8%. En el acumulado del primer cuatrimestre, la baja alcanza el 2,4%.

El informe muestra un comportamiento mayoritariamente negativo en los distintos rubros industriales, con caídas de dos dígitos en sectores como textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-17,7%), productos de metal, maquinaria y equipo (-13,5%), y otros equipos e instrumentos (-11,4%).

También registraron descensos la producción automotriz (-9,6%), minerales no metálicos y metálicas básicas (-9,3%), muebles (-5,1%) y alimentos, bebidas y tabaco (-2,2%).

En contraste, algunos sectores mostraron resultados positivos, como la refinación del petróleo, químicos, caucho y plástico, con una suba del 10,4% interanual, y la industria de madera, papel e impresión, con un incremento del 4,1% en la comparación anual.

Construcción con caída mensual

En el sector de la construcción, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una baja del 4% en la medición mensual desestacionalizada, mientras que en términos interanuales retrocedió un 2,8%. Sin embargo, el acumulado del año aún se mantiene en terreno positivo, con una suba del 2,1%.

El comportamiento de los insumos fue dispar. Se observaron fuertes caídas en materiales como mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), yeso (-17,5%), cales (-16,4%), asfalto (-15,5%) y cemento portland (-12,7%).

En contraste, algunos insumos mostraron subas interanuales, como hierro redondo y aceros (+15,7%), pinturas para construcción (+10%), y el grupo de otros materiales (+16,1%).

El informe también incluyó datos del sector laboral y de actividad futura. En marzo de 2026 se registraron 384.157 puestos de trabajo en el sector privado de la construcción, lo que representa un incremento del 2,5% interanual.

En tanto, la superficie autorizada para edificación alcanzó los 1.396.405 metros cuadrados, con una suba del 14,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.