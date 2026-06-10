Argentina venció 3-0 a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026

La Selección Argentina cerró su preparación de la mejor manera posible. En el último partido amistoso previo al comienzo del Mundial, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni venció con autoridad a Islandia por 3 a 0, dejando una imagen sólida, un juego fluido y la certeza de que el equipo llega en un nivel óptimo a la cita máxima.

Desde el arranque, la Albiceleste impuso condiciones. Apenas a los 8 minutos del primer tiempo, Valentín Barco abrió el marcador con una proyección letal que terminó en el fondo de la red, rompiendo la densa defensa islandesa. A partir de allí, Argentina dominó la posesión y controló los tiempos del partido sin pasar sobresaltos.

En el complemento, la jerarquía pesó en el marcador. A los 72 minutos, el árbitro sancionó un penal cometido por el arquero islandés. Fue el propio capitán y el mejor jugador del Mundo, Lionel Messi, quien lo ejecutó, convirtiendo el 2 a 0.

Thiago Almada anotó a los 86 minutos tras una gran jugada colectiva, sellando el 3-0 final.