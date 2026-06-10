Emiten alerta amarilla por lluvias intensas y nieve para Río Grande

La Dirección de Defensa Civil Municipal informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias intensas que afectarán a Río Grande durante este miércoles 10 de junio.

Según el pronóstico oficial, las precipitaciones comenzarán durante la mañana y estarán acompañadas por episodios de nieve. Las condiciones climáticas se intensificarán a partir de las 15 horas y se extenderán aproximadamente hasta las 18, período en el que se espera la mayor intensidad de lluvias.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población circular con extrema precaución, especialmente en sectores donde pueda registrarse acumulación de agua sobre la calzada o reducción de la visibilidad.

Asimismo, solicitaron a vecinos y vecinas evitar sacar residuos a la vía pública y mantener despejados los sumideros y sistemas de drenaje para facilitar el normal escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Desde Defensa Civil recordaron que, ante cualquier situación de emergencia o inconveniente derivado de las condiciones meteorológicas, la comunidad puede comunicarse al 103. También se encuentran disponibles las líneas 100 de Bomberos y 101 de la Policía Provincial.