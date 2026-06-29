ANMAT actualizó el listado oficial de estupefacientes y psicotrópicos sujetos a control en Argentina

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la actualización del listado de sustancias consideradas estupefacientes y psicotrópicos sujetas a fiscalización y control especial en la Argentina.

La medida fue establecida mediante la Disposición 3943/2026, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de adecuar la normativa nacional a las modificaciones impulsadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

La nueva disposición establece que las drogas, preparados y especialidades farmacéuticas incluidas en el Anexo I pasarán a integrar oficialmente el listado de sustancias sometidas a control en todo el territorio argentino, tanto en la categoría de psicotrópicos como de estupefacientes.

Desde el organismo explicaron que la actualización responde al compromiso asumido por la Argentina como Estado parte de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y de la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, tratados internacionales que obligan a los países adherentes a mantener actualizadas las sustancias sometidas a control sanitario.

La ANMAT remarcó que la medida busca garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública, adecuando la normativa nacional a los estándares internacionales vigentes.

El organismo recordó además que las leyes nacionales 17.818 y 19.303 facultan a la autoridad sanitaria a modificar periódicamente los listados oficiales de sustancias sujetas a fiscalización especial.

La disposición comenzó a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial y la nómina completa de sustancias incorporadas puede consultarse en el Anexo I, disponible en la edición digital del Boletín Oficial.