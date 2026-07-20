Se fue Starmer y Andy Burnham asumió como primer ministro del Reino Unido

Tras la salida de Keir Starmer, Andy Burnham asumió este lunes como primer ministro del Reino Unido y, en su primer discurso desde el número 10 de Downing Street, prometió impulsar un plan de diez años para recuperar la estabilidad política y reactivar la economía británica, tras una década marcada por la sucesión de gobiernos y la incertidumbre.

Minutos después de ser nombrado formalmente por el rey Carlos III, Burnham reconoció que varios de sus predecesores intentaron resolver los problemas estructurales del país sin lograr resultados duraderos.

Durante su mensaje, el nuevo primer ministro aseguró que una de sus prioridades será aliviar el costo de vida de las familias, descentralizar el poder político, revitalizar la industria y reducir el número de personas que viven en situación de calle.

Burnham sostuvo que buscará revertir el rumbo que, a su juicio, tomó el Reino Unido desde la década de 1980 con las privatizaciones y el debilitamiento de los gobiernos locales. "Trasladaremos el poder de aquí a todos los códigos postales del país para que puedan hacer más y, al hacerlo, construir una nueva economía donde volvamos a poner los productos básicos de la vida bajo un control público más sólido para que vuelvan a ser asequibles para ustedes", afirmó.

El nuevo jefe del Gobierno británico también admitió que la constante rotación de primeros ministros afectó la confianza de la población en la política."Este es un momento para la reflexión y la búsqueda de nuevas soluciones", señaló.