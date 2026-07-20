Se fue Starmer y Andy Burnham asumió como primer ministro del Reino Unido
Mundo20/07/2026
El nuevo jefe de Gobierno británico anunció una estrategia a diez años para recuperar la estabilidad política, fortalecer la economía y devolver mayor control al Estado sobre servicios esenciales.
+Noticias
APMundo20/07/2026
El mayor ataque reciente sobre la capital rusa ocurrió horas después de un bombardeo con misiles contra varias ciudades ucranianas. Al mismo tiempo, el presidente Volodímir Zelenski enfrenta una crisis interna tras los cambios en su gabinete.
Murió Brenda Fricker, la inolvidable actriz de "Mi pobre angelito 2" y ganadora del OscarMundo17/07/2026
La reconocida actriz falleció a los 81 años en Dublín y es reconocida mundialmente por interpretar a la solitaria mujer que alimentaba palomas en Central Park.
Un columnista de The Guardian afirmó que "las Malvinas no pueden seguir siendo británicas para siempre"Mundo17/07/2026
Simon Jenkins, uno de los principales analistas del diario británico, sostuvo que Londres debería retomar las negociaciones con Argentina y cuestionó el costo y la lógica de mantener la soberanía sobre las islas.
El humo de los incendios en Canadá llega a Nueva York a días de la final del Mundial entre Argentina y EspañaMundo17/07/2026
La contaminación afecta la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey, donde el domingo se disputará la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium.
Meta enfrenta una demanda por presuntamente usar inteligencia artificial para decidir despidos
APMundo15/07/2026
Un grupo de 26 empleados acusa a la compañía de utilizar algoritmos, que miden el uso de teclados y actividad laboral, pero que no contempló las licencias médicas, licencias por maternidad y paternidad.
EE.UU. suspendió la mayoría de los controles de tránsito del ICE tras una serie de muertes durante operativos
APMundo15/07/2026
La decisión fue adoptada luego de que dos inmigrantes murieran baleados en menos de una semana durante intervenciones de agentes migratorios.
Río de Janeiro prohíbe la publicidad de casas de apuestas en espacios públicos y marca un precedente en BrasilMundo14/07/2026
La ciudad brasileña eliminó desde toda la publicidad vinculada al juego y casino online en calles, mobiliario urbano y eventos patrocinados por el municipio
El reconocido actor neozelandés falleció de manera repentina en Sídney. En 2023 había revelado que padecía un raro tipo de linfoma, aunque su familia aseguró que se encontraba libre de cáncer al momento de su muerte.
Revuelo en España por las declaraciones de Rajoy: "Francia tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses"Mundo12/07/2026
El expresidente del Gobierno español fue duramente cuestionado luego de publicar una columna sobre las semifinales del Mundial 2026, donde aseguró que la selección francesa tiene "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses"
Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente y volvió a cerrar el estrecho de OrmuzMundo12/07/2026
La Guardia Revolucionaria lanzó misiles y drones contra instalaciones estadounidenses en Jordania, Qatar, Kuwait y Baréin como represalia por una nueva ofensiva de Washington. La tensión militar escaló nuevamente y amenaza con hacer colapsar el frágil alto el fuego en la región.
Lo + visto en U24
Regresó al país el contingente de la Armada Argentina que participó de la misión humanitaria en VenezuelaNacionales17/07/2026
Los 25 efectivos fueron recibidos en la Base Aeronaval Comandante Espora tras más de dos semanas de trabajo en las zonas afectadas por la catástrofe natural.
Milei anunció que declarará feriado nacional el día de los festejos por el subcampeonato de la Selección ArgentinaNacionales19/07/2026
El Presidente informó a través de su cuenta de X que la fecha será definida por los jugadores y el cuerpo técnico. La medida busca facilitar las celebraciones por la histórica campaña de la Albiceleste en el Mundial 2026.
La AFA agradeció el apoyo de los argentinos: "Gracias por acompañarnos siempre"Mundial 202620/07/2026
Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la entidad destacó el acompañamiento recibido durante todo el torneo. Además, informó que parte del plantel viajará directamente hacia sus clubes, mientras que una delegación llegará este lunes al país.
Se cae la idea de un feriado nacional por la Selección y Messi no vuelve a ArgentinaNacionales20/07/2026
El Gobierno nacional redefinió el operativo de recepción tras confirmarse que Lionel Messi y otros referentes no regresarán al país junto al resto de la delegación.
El actor estadounidense calificó a la Argentina como "el país más racista del mundo" y desató una ola de repudios en redes sociales.