Ya son 920 los muertos por los terremotos en Venezuela y hay más de 50.000 desaparecidos

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa profundizándose. El gobierno venezolano confirmó este viernes que el número de víctimas fatales ascendió a 920, mientras que 3.360 personas resultaron heridas, al tiempo que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas y al menos 172 continúan atrapadas bajo los escombros.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles por la noche y ya son considerados los más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo.

Mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj, la desesperación crece entre miles de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Durante la tarde del viernes un nuevo temblor de magnitud 4,9 volvió a sentirse en Caracas y Maracay, aumentando el temor entre la población.

La situación es especialmente dramática en el estado de La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron por completo. Allí, vecinos y voluntarios continúan removiendo escombros con sus propias manos debido a la escasez de maquinaria pesada.

"Ha sido la comunidad la que ha logrado sacar a la gente con vida. Necesitamos que traigan grúas para retirar las losas. Todavía hay personas atrapadas", relató Jennifer Palacios, una joven de 25 años cuyo hijo de seis años y otros cinco familiares permanecen sepultados en un complejo habitacional destruido por el terremoto.

La frustración también crece por la demora en la recuperación de víctimas fatales. En Caraballeda, Ricardo Trias denunció que el cuerpo de su ahijado permanecía entre los escombros más de 24 horas después de haber sido localizado. "Queremos que nos devuelvan el cuerpo... ninguna autoridad forense ha venido", expresó.

Comienza a llegar la ayuda internacional

Con el correr de las horas comenzaron a arribar brigadas de rescate enviadas por distintos países, entre ellos México, El Salvador y Argentina, que desplegaron especialistas en estructuras colapsadas, perros de búsqueda, drones y equipos médicos.

En Los Corales, un equipo salvadoreño utilizó escáneres térmicos y perros entrenados para localizar sobrevivientes entre tres edificios de diez pisos completamente destruidos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que sus rescatistas detectaron con vida a una adolescente de 15 años junto a su mascota atrapadas en un noveno piso y trabajaban para liberarlas.

Uno de los anuncios más relevantes llegó desde Washington. El Gobierno de Donald Trump confirmó un paquete de 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y anticipó una flexibilización temporal de algunas sanciones para facilitar la llegada de ayuda al país caribeño.

Además, Estados Unidos desplegó dos buques militares y confirmó el envío de helicópteros y aeronaves para colaborar con las tareas de rescate.

La presidenta interina Delcy Rodríguez mantuvo conversaciones telefónicas con Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras continúan las gestiones para coordinar el ingreso de asistencia internacional.

Según una evaluación preliminar de Naciones Unidas, los terremotos provocaron daños directos por unos 6.700 millones de dólares, afectando viviendas, edificios públicos, infraestructura vial y servicios esenciales.

Aunque el Gobierno aseguró que la producción petrolera no sufrió daños significativos y que el abastecimiento de combustibles está garantizado, el impacto económico y social de la catástrofe recién comienza a dimensionarse.

Mientras continúan las labores de rescate, miles de venezolanos siguen buscando desesperadamente a familiares desaparecidos entre montañas de hormigón, en una de las peores tragedias naturales de la historia reciente del país.