Melella respaldó la designación de Santilli y reclamó una relación más madura con el Gobierno nacional
Tierra del Fuego29/06/2026
El gobernador de Tierra del Fuego consideró que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representa una oportunidad para fortalecer la relación institucional con las provincias y reafirmó su disposición a sostener el diálogo con el Gobierno nacional.
+Noticias
Ante las nevadas registradas en distintos sectores de la provincia, el Gobierno fueguino reiteró las recomendaciones para quienes deban transitar por rutas durante la temporada invernal. El uso de neumáticos homologados y portar cadenas continúa siendo obligatorio.
Martín Pérez defendió su viaje a China y afirmó que busca atraer inversiones para generar empleo en Río GrandeTierra del Fuego01/07/2026
El intendente de Río Grande aseguró que la misión oficial apuntó a abrir vínculos con empresas interesadas en radicarse en Tierra del Fuego. Sostuvo que buscará inversiones "con cualquier país" siempre que no se comprometa la soberanía nacional y confirmó que ya invitó a empresarios chinos a visitar la provincia.
Río Grande intensificó el Operativo Invernal tras las nevadas y recordó la obligación de limpiar las veredasTierra del Fuego30/06/2026
Las cuadrillas trabajan en la limpieza de espacios públicos y el acondicionamiento de sectores de alta circulación. Además, el Municipio recordó que los frentistas tienen hasta 12 horas para retirar nieve, hielo y escarcha de las veredas.
Martín Pérez participó del aniversario de la Prefectura Naval y destacó el trabajo conjunto con la fuerzaTierra del Fuego30/06/2026
El intendente de Río Grande acompañó el acto por los 216 años de la Prefectura Naval Argentina, donde recibió una distinción institucional y reafirmó el compromiso del Municipio de continuar fortaleciendo el vínculo con la institución.
Denuncian que hace 10 años esperan autorización para operar un avión sanitario desde el Aeropuerto de UshuaiaTierra del Fuego30/06/2026
HeliUshuaia incorporó una aeronave equipada para traslados médicos de alta complejidad y su director aseguró que desde hace diez años esperan una autorización del Gobierno provincial.
Se trata de tres camiones equipados para tareas en altura y una camioneta doble tracción que serán destinados a Ushuaia y Tolhuin.
Iriarte repudió la difusión de noticias falsas y cuestionó el anonimato en redes socialesTierra del Fuego30/06/2026
El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande desmintió publicaciones difundidas por el blog anónimo "Crónicas Fueguinas" y reclamó un periodismo con responsabilidad, firma y sustento.
Varios barrios permanecen sin energía ante un silencio oficial de lo que sucede. En medio, cayó una gran nevada y las temperaturas son muy bajas.
Martín Pérez marcó la cancha al nuevo jefe de Gabinete: "Los funcionarios pasan, los reclamos de Tierra del Fuego permanecen"Tierra del Fuego29/06/2026
Tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, el intendente de Río Grande volvió a exigir el traspaso del puerto, la derogación del Decreto 333 y la reactivación de la obra pública nacional.
Descartan que el brote de hantavirus del crucero MV Hondius se haya originado en UshuaiaTierra del Fuego29/06/2026
Los estudios realizados por el Instituto Malbrán confirmaron que en la capital fueguina no circula la variante del virus en pasajeros del crucero. De igual modo, detectaron una nueva variante del virus responsable del brote registrado en el MV Hondius.
Lo + visto en U24
Denuncian que hace 10 años esperan autorización para operar un avión sanitario desde el Aeropuerto de UshuaiaTierra del Fuego30/06/2026
HeliUshuaia incorporó una aeronave equipada para traslados médicos de alta complejidad y su director aseguró que desde hace diez años esperan una autorización del Gobierno provincial.
Martín Pérez participó del aniversario de la Prefectura Naval y destacó el trabajo conjunto con la fuerzaTierra del Fuego30/06/2026
El intendente de Río Grande acompañó el acto por los 216 años de la Prefectura Naval Argentina, donde recibió una distinción institucional y reafirmó el compromiso del Municipio de continuar fortaleciendo el vínculo con la institución.
Río Grande intensificó el Operativo Invernal tras las nevadas y recordó la obligación de limpiar las veredasTierra del Fuego30/06/2026
Las cuadrillas trabajan en la limpieza de espacios públicos y el acondicionamiento de sectores de alta circulación. Además, el Municipio recordó que los frentistas tienen hasta 12 horas para retirar nieve, hielo y escarcha de las veredas.
Un perro de la Armada Argentina fue clave para rescatar con vida a dos niños tras el terremoto en VenezuelaNacionales30/06/2026
El can "Bart", integrante del contingente argentino desplegado en La Guaira, permitió localizar a dos menores atrapados bajo los escombros.
Se disputan los dieciseisavos y los octavos de finales en la Copa Mundial FIFA 2026.