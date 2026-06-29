Melella respaldó la designación de Santilli y reclamó una relación más madura con el Gobierno nacional

Melella había tenido días atrás un encuentro con Santilli

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se expresó este domingo sobre la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de la Nación y sostuvo que su llegada al cargo puede abrir una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

A través de sus redes sociales, el mandatario fueguino afirmó que "la designación de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional representa una oportunidad para encaminar y fortalecer una relación madura y sincera con las provincias".

En ese sentido, Melella ratificó la disposición de su gestión para mantener el diálogo institucional.

"Como gobernador de Tierra del Fuego AeIAS ratifico mi compromiso permanente para sostener el diálogo que la situación institucional demanda", expresó.

El mandatario consideró además que el país necesita construir consensos y fortalecer el vínculo entre los distintos niveles del Estado.

"La Argentina necesita construir consensos, escuchar las distintas realidades del país y trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones a los problemas que afectan a nuestra gente", señaló.

Finalmente, Melella aseguró que la Provincia continuará defendiendo sus intereses sin abandonar el camino del diálogo.

"Desde nuestro lugar seguiremos sosteniendo una actitud de respeto institucional y defensa de los intereses de nuestra provincia, convencidos de que el camino es el trabajo conjunto entre Nación y las provincias", concluyó.

Las declaraciones del gobernador llegan horas después de que el presidente Javier Milei confirmara la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, tras la renuncia de Manuel Adorni.