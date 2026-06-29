El Natatorio Olímpico de Río Grande entra en una etapa clave con el montaje de su sala de máquinas
Tierra del Fuego29/06/2026
Con fondos propios, el Municipio avanza en la instalación de los principales sistemas técnicos que permitirán poner en funcionamiento el nuevo complejo deportivo.
+Noticias
Tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, el intendente de Río Grande volvió a exigir el traspaso del puerto, la derogación del Decreto 333 y la reactivación de la obra pública nacional.
Descartan que el brote de hantavirus del crucero MV Hondius se haya originado en UshuaiaTierra del Fuego29/06/2026
Los estudios realizados por el Instituto Malbrán confirmaron que en la capital fueguina no circula la variante del virus en pasajeros del crucero. De igual modo, detectaron una nueva variante del virus responsable del brote registrado en el MV Hondius.
Tras meses de tensión por la coparticipación, Melella y Vuoto volvieron a reunirse y apostaron nuevamente al diálogoTierra del Fuego29/06/2026
El Gobernador y el Intendente de Ushuaia dejaron atrás, al menos por ahora, una de las disputas políticas más fuertes de los últimos meses.
Melella respaldó la designación de Santilli y reclamó una relación más madura con el Gobierno nacionalTierra del Fuego29/06/2026
El gobernador de Tierra del Fuego consideró que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete representa una oportunidad para fortalecer la relación institucional con las provincias y reafirmó su disposición a sostener el diálogo con el Gobierno nacional.
VIDEO | Buscan al camionero que chocó un auto estacionado y escapó sin detenerse en UshuaiaTierra del Fuego27/06/2026
El siniestro ocurrió este viernes por la mañana sobre calle Hielos Continentales, casi Marcos Zar. El conductor del camión abandonó el lugar tras el impacto y la propietaria del vehículo solicita colaboración para identificarlo.
Salud mental: Lapadula propone crear un fondo permanente para reforzar la atención en Tierra del FuegoTierra del Fuego25/06/2026
El proyecto presentado por el Legislador propone crear un financiamiento específico para ampliar guardias de salud mental las 24 horas, más profesionales, prevención del suicidio y los consumos problemáticos, y dar respuesta al crecimiento de la ludopatía digital entre jóvenes.
Bogado apuntó contra los diputados libertarios fueguinos: “Actúan como escudo político de Milei y Adorni”Tierra del Fuego25/06/2026
El concejal de Río Grande cuestionó la ausencia de los legisladores de La Libertad Avanza en la sesión que buscaba avanzar con una moción de censura contra el Jefe de Gabinete. También rechazó el proyecto del Súper RIGI.
Martín Pérez: “Tierra del Fuego tiene que empezar a pensar seriamente cómo diversificar su matriz productiva”Tierra del Fuego25/06/2026
Tras su paso por China, el Intendente de Río Grande aseguró que la provincia debe aprovechar la capacidad industrial instalada para atraer nuevas inversiones y valoró el diálogo para la utilización de drones para transporte, combate de incendios, rescate.
Comenzó el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a otro durante una reunión social en Río GrandeTierra del Fuego25/06/2026
El imputado declaró ante el Tribunal, dijo estar arrepentido y aseguró que no recuerda el ataque porque estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas.
El Gobierno y las empresas fueguinas buscan frenar el ingreso de productos asiáticos que amenazan la producción localTierra del Fuego25/06/2026
La Provincia junto a representantes del sector metalúrgico respaldaron la continuidad de las medidas antidumping contra equipos de aire acondicionado importados desde China y Tailandia.
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VIDEO | Buscan al camionero que chocó un auto estacionado y escapó sin detenerse en UshuaiaTierra del Fuego27/06/2026
El siniestro ocurrió este viernes por la mañana sobre calle Hielos Continentales, casi Marcos Zar. El conductor del camión abandonó el lugar tras el impacto y la propietaria del vehículo solicita colaboración para identificarlo.
Cae otro hombre fuerte de Milei: renunció Manuel Adorni, cercado por causas judiciales y el desgaste políticoNacionales27/06/2026
El ahora exjefe de Gabinete, considerado durante meses el funcionario más poderoso y la principal cara política del Gobierno después del Presidente, presentó su renuncia con una dura carta dirigida a Javier Milei. Está investigado en distintas causas por presunto enriquecimiento ilícito y deja el cargo tras un prolongado desgaste político que incluso le hizo perder respaldo dentro del propio oficialismo.
Estos son los 28 equipos clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026Mundial 202628/06/2026
La fase de grupos comienza a definirse y ya son 28 las selecciones que aseguraron su presencia en la etapa de eliminación directa. Solo restan cuatro plazas por confirmarse.
Ucrania golpea otra refinería clave de Rusia y Putin admite que el país atraviesa un "período difícil"Mundo28/06/2026
El ataque provocó un incendio en una de las principales refinerías del sur de Rusia y dejó al menos dos muertos.
Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel AdorniNacionales28/06/2026
El Presidente confirmó que el actual Ministro del Interior asumirá el próximo martes al frente de la Jefatura de Gabinete. El anuncio se produjo horas después de la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.