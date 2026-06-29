El Natatorio Olímpico de Río Grande entra en una etapa clave con el montaje de su sala de máquinas

Con fondos propios, el Municipio avanza en la instalación de los principales sistemas técnicos que permitirán poner en funcionamiento el nuevo complejo deportivo.
Tierra del Fuego29/06/2026

pileta rio grande

El Municipio de Río Grande continúa avanzando con la construcción del Natatorio Olímpico ubicado en el barrio Chacra II, una de las obras deportivas más importantes que se ejecutan actualmente en la ciudad. 

Según se informó oficialmente, en esta nueva etapa, los trabajos se concentran en la sala de máquinas y en distintos sectores técnicos del edificio, donde se instalan los sistemas esenciales para su funcionamiento integral. A través de la Secretaría de Obras Públicas, se llevan adelante tareas de alta complejidad destinadas a equipar el futuro natatorio con toda la infraestructura necesaria para garantizar su operatividad.

Entre los avances más importantes, ya se completó el armado de los entrepisos técnicos y continúa el montaje de equipos fundamentales, como las calderas, los sistemas de calefacción y los equipos de filtrado, que serán los encargados del tratamiento y climatización del agua de las piscinas.

En paralelo, también se trabaja en la instalación de la red contra incendios en distintos sectores del edificio y en el montaje de las bombas que integrarán el sistema de protección, cumpliendo con los estándares de seguridad previstos para este tipo de infraestructura.

Además, se realizan adecuaciones en los circuitos eléctricos para soportar la demanda energética que requerirán los nuevos equipos, garantizando así el correcto funcionamiento de todas las instalaciones técnicas.

Respecto al sector donde funcionará la pileta, el Municipio informó que se ejecutaron trabajos de aislación hidrotérmica en la fosa, una intervención considerada clave para mejorar el rendimiento térmico y estructural del espacio. También avanzó la colocación de rejillas de desagüe y continúan las tareas de revestimiento en distintas áreas del edificio.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que estas intervenciones forman parte de la etapa final de equipamiento del Natatorio Olímpico y permitirán consolidar toda la infraestructura interna necesaria para su futura puesta en funcionamiento.

La obra se ejecuta íntegramente con fondos propios y, una vez finalizada, ampliará la infraestructura deportiva de Río Grande, incorporando un espacio de nivel olímpico destinado a la práctica de la natación, competencias, entrenamiento y actividades recreativas.

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