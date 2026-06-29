Descartan que el brote de hantavirus del crucero MV Hondius se haya originado en Ushuaia

MV Hondius con hantavirus | Foto: Archivo

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego confirmó que los estudios realizados tras el brote de hantavirus registrado en pasajeros del crucero MV Hondius descartaron que la ciudad de Ushuaia haya sido el origen de los contagios.

La información fue dada a conocer por la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental luego de recibir los resultados de los análisis efectuados por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán).

Según el informe oficial, los estudios confirmaron que no se detectó en Ushuaia la variante del hantavirus vinculada a los casos registrados a bordo del crucero, resultado que además coincide con la incompatibilidad del período de incubación de la enfermedad respecto de los días en que los pasajeros permanecieron en la capital fueguina antes de desarrollar síntomas.

Las tareas de vigilancia epidemiológica se realizaron entre el 18 y el 22 de mayo, mediante un operativo conjunto del Ministerio de Salud provincial, el Instituto Malbrán, el Ministerio de Producción y Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.

Durante el relevamiento fueron capturados 144 roedores pertenecientes a los géneros Abrothrix, Reithrodon y Rattus.

Los especialistas destacaron que no se encontraron ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, la especie considerada el principal reservorio del virus Andes en las zonas endémicas de la Patagonia.

Detectan una nueva variante

Los análisis serológicos permitieron detectar anticuerpos contra hantavirus en cinco ejemplares del género Abrothrix, equivalente al 3,5% de los roedores capturados.

Posteriormente, la caracterización molecular identificó una variante viral no descripta previamente, distinta de todas las conocidas hasta el momento y diferente del virus responsable del brote registrado en el MV Hondius.

Las autoridades sanitarias aclararon que hasta la fecha no existen casos humanos asociados a esta nueva variante, mientras que el papel de los roedores del género Abrothrix como posibles reservorios continúa siendo investigado por los especialistas.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que estos resultados permiten ampliar el conocimiento sobre la circulación de hantavirus en Tierra del Fuego y anticiparon que continuarán profundizando las tareas de vigilancia ambiental y epidemiológica.

En ese marco, con el acompañamiento del ANLIS Malbrán, el Laboratorio del Hospital Regional Ushuaia será incorporado a la Red Nacional de Laboratorios de Hantavirus, fortaleciendo la capacidad provincial para la detección temprana y el monitoreo permanente de roedores silvestres.