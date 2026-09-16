EE.UU | Tres muertos tras el choque de un helicóptero de noticias de NBC y Telemundo en Los Ángeles

Tres personas murieron y otras dos fueron hospitalizadas este martes por la noche luego de que un helicóptero de noticias operado por Angel City Air, utilizado por NBC Los Ángeles y Telemundo 52, se estrellara en el barrio de Chatsworth, al norte de Los Ángeles, Estados Unidos.

Según NBC New York, el accidente ocurrió poco antes de las 19, hora local, en el área de North Mason Avenue, mientras varios helicópteros de televisión cubrían una colisión fatal entre un colectivo de transporte público y una SUV.

La aeronave involucrada fue identificada como NewsChopper4, utilizada por ambas cadenas para realizar coberturas aéreas. El helicóptero cayó entre dos edificios comerciales y, tras el impacto, se desató un incendio que afectó a cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento ubicados en el lugar.

Dos de las víctimas fatales se encontraban a bordo del helicóptero. Según la información difundida posteriormente por NBC, entre ellas estaban la periodista y fotógrafa aérea Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. La tercera persona fallecida se encontraba en tierra al momento del impacto.

La confirmación de que la aeronave pertenecía a NBC4 se produjo durante una transmisión en vivo. La presentadora Colleen Williams informó que la estación había perdido contacto con su equipo y comunicó la noticia con evidente conmoción.

“Sabíamos que era un helicóptero de noticias, sabíamos que habíamos perdido el contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación de que, efectivamente, el helicóptero NewsChopper 4 se estrelló”, expresó la conductora.

Luego, Williams interrumpió momentáneamente la cobertura para que el equipo pudiera asimilar lo ocurrido y reorganizar la transmisión.

Más de 70 bomberos participaron del operativo para controlar las llamas y asegurar el área. Las autoridades todavía no determinaron las causas del accidente, que será investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.