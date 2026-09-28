Octubre: ANSES confirmó aumento del 1,66% y el bono de $70.000 para jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de haberes que regirá a partir de octubre para los jubilados y pensionados del sistema nacional, aplicando un incremento del 1,66% sobre las prestaciones en función de la fórmula de movilidad vigente ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Junto con la actualización del haber base, el organismo previsional oficializó la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para aquellos beneficiarios que perciben la jubilación mínima. "El ajuste correspondiente al mes de octubre refleja la variación del índice de inflación de agosto, tal como lo establece el marco normativo de movilidad previsional", consignaron fuentes del organismo nacional.

Con este ajuste del 1,66%, la jubilación mínima se fijó en aproximadamente $326.400, monto al que se le adiciona el subsidio suma fija de $70.000, lo que fija el haber mínimo total a cobrar en $396.400 durante el próximo mes.

Para quienes perciben haberes superiores a la mínima pero por debajo del tope establecido de $396.400, el monto del refuerzo se liquidará de manera proporcional hasta alcanzar dicha suma límite.

El cronograma de cobro comenzará durante los primeros días de octubre según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a través de las entidades bancarias habituales.