Las ventas minoristas pyme tuvieron un leve repunte en septiembre, impulsadas por el comercio digital

El comercio minorista pyme registró en septiembre una suba real del 0,3% en la comparación interanual, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de su habitual medición del sector.

El resultado interanual reflejó una convivencia entre una modesta recuperación frente a 2025 y un freno intermensual del 1,2% respecto de agosto, en un contexto donde el consumo familiar se mantiene orientado estrictamente a compras cotidianas y de bajo valor. Con este resultado, la retracción acumulada en lo que va del año se ubicó en el 2,1%.

El desempeño del mes estuvo condicionado por la finalización de los picos de ventas festivos y escolares observados en agosto, sumado a la menor disponibilidad de ingresos en los hogares y los límites en el endeudamiento con tarjetas de crédito. Si bien el cambio de estación hacia la primavera traccionó consultas y operaciones específicas, las familias sostuvieron un esquema de gasto prudente, postergando consumos de mayor envergadura como amoblamientos u obras integrales.

En este marco, las ventas online de los comercios que cuentan con local a la calle se consolidaron como el canal de mayor dinamismo, con un incremento interanual del 19,4% y una suba del 8,7% frente al mes anterior.

El comportamiento sectorial de las ventas

En el desglose por rubros, cinco de los siete sectores relevados por CAME cerraron septiembre con variaciones interanuales positivas:

Textil e indumentaria: Encabezó las subas con un aumento del 5% interanual.

Calzado y marroquinería: Registró una mejora del 3,5%.

Ferretería, materiales eléctricos y de construcción: Presentó un alza del 3,3%.

Farmacia: Creció un 1,5% en la comparación anual.

Perfumería: Marcó un incremento del 0,7%.

En contraposición, dos rubros clave experimentaron caídas en la comparación con el mismo mes del año pasado: Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles se retrajo un 3,4%, mientras que Alimentos y bebidas cayó un 3,1% interanual.

Desde el sector comercial advirtieron que, en casos como indumentaria y calzado, varios establecimientos debieron operar con márgenes de rentabilidad ajustados o negativos con tal de obtener liquidez financiera y rotar inventarios. A su vez, las herramientas de financiamiento en cuotas cortas sin interés y las promociones bancarias resultaron determinantes para concretar las operaciones.

Expectativas y clima de inversión entre los comerciantes

El balance cualitativo realizado por la entidad refleja un escenario de cautela dentro del sector pyme. El 50,2% de los comerciantes encuestados señaló que el estado de su empresa no presentó cambios respecto al año anterior (frente al 47,4% de agosto). Un 44,3% manifestó un retroceso en su actividad —una baja de 2,2 puntos porcentuales frente a la medición previa— y solo un 5,6% reportó una evolución favorable.

De cara a los próximos 12 meses, el 44,1% de los consultados anticipa que el desempeño de su firma permanecerá constante, el 41,8% prevé un panorama más favorable y un 14,1% proyecta un empeoramiento. Finalmente, ante la consulta sobre la conveniencia de encarar nuevas inversiones, el 55,7% consideró que no es una etapa propicia para la concreción de desembolsos de capital, mientras que el 31% prefirió no definir su posición y un 13,4% evaluó de manera positiva la realización de inversiones.