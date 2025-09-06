Avanza la investigación por el incendio intencional en Ushuaia que dejó dos víctimas fatales

La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.

Foto: Bomberos

La Policía Provincial, a través de la Comisaría Cuarta de Ushuaia, informó este sábado 6 de septiembre sobre nuevas medidas en torno al incendio intencional ocurrido en una vivienda de la calle Isla San Pedro al 100, donde murieron dos personas.

En un primer momento, los testimonios indicaban que una de las víctimas sería Oscar Alberto Burgos (39 años), quien había sido visto en el lugar antes del siniestro. Sin embargo, en las primeras horas del día, Burgos fue localizado con vida y en buen estado de salud, siendo trasladado a sede policial.

Respecto de la segunda persona fallecida, la identidad aún no fue confirmada y se espera que las pericias forenses permitan establecerla con certeza.

En el marco de la investigación judicial, se ordenaron allanamientos en el domicilio de Nelson Erasmo Mansilla (35 años), ubicado en calle Puerto Español al 1700, así como el registro de un automóvil Chevrolet Corsa II. Durante los procedimientos se incautaron diversos elementos de interés para la causa.

La Justicia de turno continúa con las actuaciones correspondientes, mientras se intenta esclarecer las circunstancias que rodearon el trágico hecho.

