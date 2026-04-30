Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en medio de ejercicios navales con Estados Unidos

El Presidente recorrió la nave en el Mar Argentino junto a funcionarios de su gabinete, en el marco del Passex 2026 y en un contexto de cooperación militar bilateral.
 
Nacionales30/04/2026

El presidente Javier Milei visitó este jueves el portaaviones estadounidense USS Nimitz, que se encuentra operando en aguas del Mar Argentino como parte de los ejercicios militares conjuntos Passex 2026.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La actividad se enmarca en una agenda de cooperación y acercamiento con Estados Unidos en materia de defensa.

La visita se produjo tras una invitación del embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, en el contexto de la presencia del portaaviones en el Atlántico Sur. El USS Nimitz, una de las mayores embarcaciones de propulsión nuclear del mundo, arribó esta semana a la región como parte de un despliegue operativo.

Según se informó, la nave tiene como destino el sur de Mar del Plata, donde se desarrolla una de las etapas del ejercicio naval Southern Seas 2026, que incluye maniobras combinadas con unidades de la Armada Argentina.

El Passex 2026 forma parte de una serie de ejercicios de oportunidad que buscan fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas navales, mediante prácticas conjuntas de navegación, comunicaciones y operaciones aéreas. La presencia de autoridades políticas en este tipo de actividades suele interpretarse como una señal de respaldo a la cooperación bilateral en materia de defensa.

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