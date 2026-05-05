Marcos Galperin en el centro de la polémica por burlarse de una jubilada que no puede comprar medicamentos

El empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y militante libertario, desató una fuerte ola de indignación en redes sociales luego de burlarse de una jubilada que relataba no poder afrontar el costo de sus medicamentos.

Todo comenzó cuando Galperin compartió una publicación de un militante político libertario -el cual suele burlarse de situaciones delicadas- que mostraba el testimonio de una mujer mayor que afirmaba no poder vivir con su jubilación y que evitaba pedir ayuda a sus hijos. En ese contexto, el mensaje original cuestionaba que la mujer no hubiera trabajado formalmente. Lejos de tomar distancia, el empresario reaccionó con ironía, lo que fue interpretado como una burla hacia la situación de vulnerabilidad.

La repercusión fue inmediata. Cientos de usuarios repudiaron la actitud del empresario, señalando la falta de empatía y cuestionando que una de las personas más ricas del país se exprese en esos términos frente a una problemática social sensible como el acceso a medicamentos.

Entre las críticas más resonantes se destacó la del streamer Coscu, quien apuntó directamente contra Galperin: “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?”, escribió. Además, recordó que en otros contextos muchas mujeres sostenían hogares como amas de casa, sin acceso a empleo formal ni aportes previsionales.

Lejos de pedir disculpas, Galperin redobló la apuesta posteando: "La jubilación sale de un porcentaje del sueldo que le sacan a los que si trabajaron y aportaron", para rematar en otro tuit diciendo "si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado".