Trump volvió a provocar al sugerir que Venezuela podría convertirse en el “estado 51” de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras insinuar públicamente que Venezuela podría convertirse en el “estado número 51” de Estados Unidos.

La provocadora publicación apareció en su red social "TruthSocial" mientras Trump se dirigía a China para participar de una cumbre internacional y se produjo apenas un día después de que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, rechazara categóricamente esa posibilidad y afirmara la soberanía de ese país.

Horas antes de la publicación, Trump había declarado en una entrevista con Fox News que analizaba seriamente incorporar A Venezuela como un nuevo estado estadounidense, destacando especialmente las reservas petroleras venezolanas y el acercamiento reciente entre Caracas y Washington.

La tensión aumentó luego de que Trump compartiera una imagen de Venezuela cubierta con la bandera de Estados Unidos y la frase “51st State”, publicación que fue replicada también por cuentas oficiales vinculadas a la Casa Blanca.

En paralelo, el gobierno encabezado por Rodríguez mantiene una etapa de acercamiento con Estados Unidos desde comienzos de 2026, impulsando reformas económicas que permitieron reabrir parcialmente el sector petrolero y minero a compañías extranjeras, especialmente norteamericanas, aunque en la económico no se ve reflejado y muchos venezolanos creen que su economía empeoró tras la captura de Nicolás Maduro.