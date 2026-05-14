Nuevo golpe al bolsillo: YPF aumenta 1% los combustibles

La petrolera YPF anunció un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir de este jueves 14 de mayo, a los que se suman a los aumentos sostenidos de la petrolera y que impactan en los bolsillos de los argentinos.

La medida fue comunicada por el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la decisión se tomó luego de analizar las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. Al tiempo, confirmó la extensión por otros 45 días del sistema de contención de precios para amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, expresó el directivo.

En ese marco, Marín confirmó que continuará vigente el sistema denominado “buffer de precios”, una herramienta diseñada para evitar trasladar de manera inmediata las variaciones del valor internacional del crudo a los consumidores argentinos.

Según detalló, la petrolera estatal implementó una “cuenta compensadora” que permitirá sostener parcialmente los precios actuales mientras persista la volatilidad internacional derivada del conflicto en Medio Oriente.