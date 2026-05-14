La inflación en la Patagonia fue del 2,6% en abril y acumula un 32% interanual

El informe del INDEC mostró que la región mantuvo niveles similares al promedio nacional. Transporte lideró el rubro de subas del mes, seguida por la educación y vivienda. 
Economía14/05/2026

Inflación Abril Patagonia 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril en la región Patagónica fue del 2,6%, en línea con el promedio nacional registrado durante el mismo mes.

En términos interanuales, la inflación acumulada en la Patagonia alcanzó el 32%, según los datos difundidos por el organismo nacional.

De acuerdo al informe oficial, el rubro con mayor incremento mensual en la región fue Transporte, con una suba del 4,7%.

Detrás se ubicaron:

  • Comunicación: 3,4%
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,2%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,2%
  • Restaurantes y hoteles: 2,7%
  • Educación: 2,5%
  • Salud: 2,3%
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,3%
  • Bienes y servicios varios: 2,3%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,8%
  • Prendas de vestir y calzado: 1,7%
  • Recreación y cultura: 1,1%

Transporte volvió a liderar las subas

El informe reflejó que los mayores aumentos del mes estuvieron vinculados principalmente al transporte y los servicios.

En el caso de Transporte, el incremento estuvo impulsado por combustibles, funcionamiento de vehículos y otros gastos asociados a la movilidad cotidiana.

Por su parte, el rubro Comunicación registró una suba del 3,4%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,2% durante abril.

En tanto, alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un incremento del 1,8% en la Patagonia, por debajo del índice general de la región.

A nivel nacional, el INDEC informó una inflación mensual del 2,6%, con una variación interanual del 32,4%.

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