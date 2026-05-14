La inflación en la Patagonia fue del 2,6% en abril y acumula un 32% interanual
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril en la región Patagónica fue del 2,6%, en línea con el promedio nacional registrado durante el mismo mes.
En términos interanuales, la inflación acumulada en la Patagonia alcanzó el 32%, según los datos difundidos por el organismo nacional.
De acuerdo al informe oficial, el rubro con mayor incremento mensual en la región fue Transporte, con una suba del 4,7%.
Detrás se ubicaron:
- Comunicación: 3,4%
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,2%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3,2%
- Restaurantes y hoteles: 2,7%
- Educación: 2,5%
- Salud: 2,3%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,3%
- Bienes y servicios varios: 2,3%
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,8%
- Prendas de vestir y calzado: 1,7%
- Recreación y cultura: 1,1%
Transporte volvió a liderar las subas
El informe reflejó que los mayores aumentos del mes estuvieron vinculados principalmente al transporte y los servicios.
En el caso de Transporte, el incremento estuvo impulsado por combustibles, funcionamiento de vehículos y otros gastos asociados a la movilidad cotidiana.
Por su parte, el rubro Comunicación registró una suba del 3,4%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,2% durante abril.
En tanto, alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un incremento del 1,8% en la Patagonia, por debajo del índice general de la región.
A nivel nacional, el INDEC informó una inflación mensual del 2,6%, con una variación interanual del 32,4%.