Walter Vuoto publicó una dura carta abierta contra la reforma constitucional

Foto: Izq. Gdor. Gustavo Melella | Der. Intendente Walter Vuoto | Archivo

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, difundió una carta abierta titulada “8 mil millones de razones por las cuales Goteo Sí, Reforma No, hoy”, en la que cuestionó el impulso de la reforma constitucional en Tierra del Fuego y planteó que la prioridad actual debe estar enfocada en la situación económica y social de la población.

En el documento, Vuoto sostuvo que “hay tiempos para discutir grandes reformas institucionales y tiempos en los que ese lujo sencillamente no existe”, al advertir sobre el impacto de la crisis económica en las familias fueguinas.

“Hoy, en Ushuaia y en toda la provincia, los vecinos están pensando en llegar a fin de mes”, expresó el jefe comunal, quien mencionó problemas vinculados al aumento de tarifas, el costo de los alimentos, la pérdida de empleos y las dificultades para acceder a medicamentos.

En ese contexto, el intendente criticó el costo estimado del proceso de reforma constitucional y aseguró que “se nos quiere convencer de que era prioritario gastar más de 8 mil millones de pesos en una reforma constitucional”.

Según planteó Vuoto, ese monto equivale “casi a lo mismo que el Gobierno provincial le adeuda hoy a esta Municipalidad en concepto de coparticipación”.

El jefe comunal defendió además la denominada Ley de Goteo, normativa impulsada para garantizar la transferencia automática y diaria de fondos coparticipables a los municipios.

“Goteo Sí, porque significa servicios garantizados y derechos cumplidos. Reforma No hoy, porque significa respetar el bolsillo y el dolor de cada fueguino”, sostuvo.

En la carta abierta, Vuoto remarcó que los recursos coparticipables “no son del Gobernador, ni del intendente, sino de los vecinos” y afirmó que esos fondos impactan directamente en servicios municipales como recolección de residuos, alumbrado, mantenimiento urbano, programas sociales y obras públicas.

Asimismo, aclaró que no se opone a discutir el futuro institucional de la provincia, aunque consideró que el actual contexto económico obliga a priorizar las necesidades inmediatas de la población. “No estoy en contra de discutir el futuro. Estoy en contra de discutirlo cuando hay vecinos que no pueden esperar”, expresó.

La publicación del intendente se produce en medio de la fuerte discusión política generada tras el veto del gobernador Gustavo Melella a la ley que intentaba dejar sin efecto la convocatoria al proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial y también a la ley vinculada al sistema automático de coparticipación para municipios.