Melella sobre la quita de subsidios al gas: "No podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados"

Gdor. Gustavo Melella | Foto: Archivo

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó el nuevo esquema provincial de subsidio al gas envasado (GLP) y defendió los cambios implementados por el Ejecutivo, luego de las críticas surgidas tras la modificación del régimen.

El mandatario aseguró que la decisión fue tomada luego de un proceso de “escucha activa” con vecinos y beneficiarios, aunque ratificó que el Gobierno avanzará con la quita del subsidio en determinados sectores.

“Escuchamos, modificamos la propuesta y vamos para adelante. No retrocedemos cuando lo que hay que modificar es algo injusto”, sostuvo Melella.

El Gobernador explicó que el nuevo sistema busca focalizar la asistencia en familias con menores recursos y remarcó que no se mantendrá el mismo nivel de subsidio para sectores con mayor capacidad económica.

“No podemos mantener el subsidio para las estancias o barrios privados. El beneficio no puede ser el mismo para los desarrolladores que no garantizaron la infraestructura básica que para las familias que no tienen recursos”, afirmó.

La medida fue oficializada luego de que el Ejecutivo provincial vetara la ley aprobada por la Legislatura fueguina que pretendía suspender los cambios en el régimen de subsidios al GLP.

Según indicó el Gobierno, el nuevo esquema establece que podrán acceder al beneficio quienes perciban ingresos inferiores a 17 salarios mínimos, con el objetivo de garantizar la continuidad del subsidio “a quienes realmente lo necesitan”.

Además, se confirmó que las familias en situación de extrema vulnerabilidad podrán solicitar un adicional de 50 kilos sobre los 400 kilos subsidiados actualmente, mediante un informe social.

En paralelo, el Ejecutivo provincial buscará incentivar las conexiones domiciliarias a la red de gas natural para vecinos que ya cuentan con infraestructura disponible frente a sus viviendas.

Entre las herramientas anunciadas se encuentra una línea de crédito del Banco de Tierra del Fuego (BTF) de hasta 8 millones de pesos, con tasa subsidiada y seis meses de gracia para iniciar el pago. El Gobierno también cubrirá consumos de hasta 101 mil pesos mensuales durante un año para quienes accedan a la conexión.

Melella apuntó además contra desarrolladores urbanos y adelantó mayores exigencias para nuevos loteos y emprendimientos habitacionales. “Los urbanizadores deberán cumplir con la ley y garantizar la infraestructura básica de gas en nuevos desarrollos. No pueden vender y trasladar el problema a los gobiernos”, sostuvo.

Finalmente, el Gobernador confirmó que aquellos barrios o desarrollos que no cuenten con red de gas natural no podrán incorporar nuevos beneficiarios al subsidio provincial de GLP.