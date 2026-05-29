Lula a Estados Unidos: "No aceptamos que se nos trate como una republiqueta”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó con dureza la decisión del Gobierno de Estados Unidos de clasificar al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, y sostuvo que su país no aceptará injerencias externas en materia de seguridad.

Durante un acto de la petrolera estatal Petrobras en el estado de Sergipe, Lula manifestó estar “muy triste” por las declaraciones atribuidas al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien respaldó la designación de las principales facciones criminales brasileñas como grupos terroristas.

Si bien el mandatario reconoció la peligrosidad de ambas organizaciones, remarcó que no encajan dentro de la definición de terrorismo utilizada por Washington. “Son terroristas para las comunidades brasileñas, pero eso no significa que deban ser clasificados como organizaciones terroristas por Estados Unidos”, sostuvo.

Lula: “Brasil no acepta ser tratado como una republiqueta”

En uno de los pasajes más duros de su discurso, Lula rechazó cualquier intento de intervención extranjera en la lucha contra el crimen organizado. “No aceptamos que se nos trate como una republiqueta”, afirmó el mandatario brasileño, al tiempo que aseguró que Brasil cuenta con instituciones y fuerzas de seguridad capaces de enfrentar por sí mismas al PCC y al Comando Vermelho.

El presidente recordó además que durante su encuentro del pasado 7 de mayo en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense, Donald Trump, entregó documentación vinculada al combate contra el crimen organizado. “Estuve tres horas con el presidente Trump y le entregué cuatro documentos. Uno de ellos era sobre el combate al crimen organizado”, señaló.