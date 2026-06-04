Más de 200 personas se inscribieron en pocas horas para trabajar con plataformas de transporte en Río Grande

El Municipio de Río Grande informó que más de 200 personas iniciaron los trámites de inscripción durante las primeras horas de funcionamiento del Registro de Vehículos y Conductores de Plataformas Electrónicas, herramienta creada en el marco de la ordenanza que regula la actividad de las aplicaciones de transporte en la ciudad.

La apertura del registro marcó el inicio formal del proceso de regularización para quienes deseen prestar servicios mediante plataformas digitales, en una medida que busca brindar mayores garantías de seguridad a los usuarios y establecer reglas claras para el funcionamiento del sistema.

Desde la Dirección General de Transporte y Movilidad Urbana señalaron que la respuesta fue inmediata, reflejando el interés existente por incorporarse a esta modalidad de transporte bajo un esquema regulado por el Estado municipal.

“El nivel de inscripciones registrado durante las primeras horas refleja el interés que existe por incorporarse a esta nueva modalidad de transporte regulada por el Municipio”, destacó el director General de Transporte y Movilidad Urbana, Matías Bucci.

Actualmente, el área municipal se encuentra evaluando la documentación presentada por los postulantes para avanzar posteriormente con el otorgamiento de las primeras habilitaciones.

La normativa vigente establece una serie de requisitos para conductores y vehículos, con el objetivo de garantizar estándares mínimos de seguridad, calidad y control en la prestación del servicio. Además, los vehículos habilitados contarán con sistemas de identificación y verificación que permitirán fortalecer las tareas de fiscalización.

Desde el Municipio recordaron que el proceso de inscripción continúa abierto a través del Portal Ciudadano y que los interesados también pueden realizar consultas en las oficinas de la Dirección General de Transporte y Movilidad Urbana, ubicadas en Pasaje Roca 1309.