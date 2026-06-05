Pelloli destacó la cesión de un terreno al CAAD y defendió la política de tierras del Municipio

El concejal de Ushuaia, Nicolás Pelloli, destacó la aprobación por unanimidad de la ordenanza que autoriza la cesión de un terreno municipal al Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD), una medida que permitirá a la institución avanzar con la construcción de su edificio propio después de años de gestiones y campañas impulsadas.

El edil consideró que la sanción de la norma representa un paso decisivo para concretar una demanda histórica de la institución. En ese sentido, señaló que el proyecto fue trabajado en conjunto entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal, a partir de una definición política impulsada por el intendente Walter Vuoto.

Pelloli también puso en valor el acompañamiento de distintos sectores de la sociedad, así como la participación del sector privado en iniciativas solidarias destinadas a reunir fondos para la futura construcción, entre ellas la conocida “Campaña del Ladrillo”, que durante años movilizó a vecinos e instituciones de la ciudad.

Por otra parte, el concejal se refirió al debate sobre la gestión de tierras municipales y defendió el trabajo que viene realizando la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial. Según expresó, las decisiones vinculadas a urbanizaciones, emprendimientos y desafectaciones de espacios se desarrollan dentro del marco legal vigente y responden a criterios técnicos establecidos por el Código de Planeamiento Urbano.

En relación con los cuestionamientos surgidos en torno a la desafectación de espacios verdes, Pelloli explicó que cada expediente atraviesa distintas instancias de evaluación tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante. Asimismo, remarcó que cuando se desafecta un espacio verde se contemplan mecanismos de compensación mediante la preservación o incorporación de otras áreas de mayor sensibilidad ambiental.

Como ejemplo, mencionó el caso de la Urbanización General San Martín, donde la normativa exigía destinar un 10% de la superficie a espacios verdes, aunque finalmente se reservó cerca del 40% para ese fin. Según sostuvo, criterios similares se aplican en otros desarrollos urbanos impulsados en la ciudad.

Finalmente, señaló que los proyectos relacionados con el uso del suelo generan debates permanentes dentro del cuerpo deliberativo, especialmente en lo vinculado a la disponibilidad de servicios e infraestructura. Además, recordó que algunas iniciativas requieren procesos especiales, como la doble lectura, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal cuando se trata de asuntos vinculados a la tierra pública.