Crecen las posibilidades para que Chile construya un túnel submarino hacia Tierra del Fuego

Un proyecto que durante años fue considerado una aspiración de largo plazo para el sur de Chile volvió a cobrar fuerza. El Gobierno Regional de Magallanes impulsa la construcción de un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes que permitiría conectar de manera permanente el continente con Tierra del Fuego, eliminando la dependencia de los actuales servicios de transbordadores.

La iniciativa es promovida por el gobernador regional Jorge Flies y prevé una conexión de 3,7 kilómetros en el sector de Primera Angostura, entre Punta Delgada y Bahía Azul, el punto de menor distancia entre ambas costas.

Actualmente, alrededor de 2.150 personas y 600 vehículos cruzan diariamente ese tramo mediante barcazas. Sin embargo, las condiciones climáticas suelen afectar la operación, provocando demoras y complicaciones logísticas para residentes, turistas y transportistas.

Uno de los principales obstáculos históricos del proyecto fue su elevado costo. Las primeras evaluaciones estimaban una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares, una cifra que dificultaba su viabilidad. Sin embargo, recientes análisis realizados por especialistas internacionales modificaron significativamente ese escenario.

Según explicó Flies al Diario Financiero de Chile, empresas noruegas especializadas en este tipo de infraestructuras consideran que la obra podría ejecutarse por aproximadamente un tercio del valor originalmente previsto, reduciendo el presupuesto a unos 500 millones de dólares.

La disminución de los costos abrió la posibilidad de avanzar mediante esquemas de financiamiento mixtos o concesiones privadas, una alternativa que ahora comienza a ser analizada por las autoridades chilenas.

Desde el gobierno regional sostienen que la obra tendría un fuerte impacto económico y estratégico. Entre los beneficios mencionados figuran el fortalecimiento de la actividad turística, una mayor integración territorial y un impulso a proyectos vinculados al desarrollo de la industria del hidrógeno verde en la Patagonia.

Además, la conexión permanente podría convertir a la zona en uno de los pasos fronterizos más importantes del extremo sur, considerando el intenso tránsito de personas y mercaderías entre Chile y Argentina.

Flies destacó también los avances tecnológicos que hoy permiten encarar proyectos de esta magnitud con métodos constructivos más eficientes. Según explicó, las nuevas técnicas posibilitan fabricar segmentos en superficie para luego instalarlos en el fondo marino, reduciendo tiempos y costos en comparación con los sistemas tradicionales.

Antes de una eventual licitación, el proyecto deberá superar las etapas de prefactibilidad y factibilidad técnica, estudios que ya comenzaron a ser gestionados ante el Ministerio de Obras Públicas de Chile.

De concretarse, el túnel bajo el estrecho de Magallanes se convertiría en una de las obras de infraestructura más importantes de la Patagonia y marcaría un cambio histórico en la conexión terrestre con Tierra del Fuego.