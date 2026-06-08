Perú define a su próximo presidente en una elección de infarto: Keiko Fujimori mantiene una mínima ventaja

La segunda vuelta presidencial de Perú continúa ofreciendo uno de los finales electorales más ajustados de la historia reciente del país. Con el 93,077% de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene el 50,082% de los votos válidos, mientras que el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanza el 49,918%.

Según los datos oficiales actualizados durante la mañana de este lunes, Fujimori suma 8.752.041 votos, frente a los 8.723.339 sufragios obtenidos por Sánchez, una diferencia de apenas 28.702 votos. La participación electoral supera los 18,6 millones de votantes.

La ajustada disputa mantiene al país en vilo y obliga a esperar el ingreso de las actas pendientes, muchas de ellas provenientes de zonas rurales y del voto en el exterior, donde ambos candidatos conservan expectativas de modificar el resultado final.

Mientras el escrutinio oficial avanza lentamente, distintas consultoras difundieron conteos rápidos que mostraron escenarios de empate técnico. Ipsos incluso otorgó una leve ventaja a Roberto Sánchez, aunque dentro del margen de error estadístico, por lo que ninguna de las proyecciones permite anticipar un ganador definitivo.

El proceso recuerda a las elecciones de 2021, cuando una diferencia mínima derivó en semanas de revisión de actas e impugnaciones. En esta oportunidad, las autoridades electorales ya advirtieron que la proclamación oficial podría demorarse varios días debido a la estrechez del resultado.

Con el país dividido entre el respaldo urbano que favorece a Fujimori y el fuerte apoyo rural que sostiene a Sánchez, Perú atraviesa horas decisivas para conocer quién asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio.