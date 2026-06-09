Confirman un brote de triquinosis en Tierra del Fuego y brindaron recomendaciones

Expertos de Malbrán | Foto: Archivo

El Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego confirmó este martes el diagnóstico de triquinosis en personas sospechosas de haber contraído la enfermedad, luego de la evaluación de muestras realizadas por el Instituto ANLIS Malbrán, en Buenos Aires.

Según se informó oficialmente, las muestras fueron enviadas de manera inmediata tras la detección de los casos y el diagnóstico fue confirmado recientemente a través del Sistema Nacional de Vigilancia.

Desde la cartera sanitaria señalaron que "la situación era esperable", debido a la sintomatología presentada por los pacientes, los análisis clínicos realizados y el antecedente epidemiológico, lo que motivó que el episodio fuera tratado desde un inicio como un brote en investigación.

Investigación sobre el origen

En paralelo, y en coordinación con el área de Bromatología del Municipio de Ushuaia, se realizaron análisis sobre carne porcina vinculada a las personas afectadas. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Sanidad Animal de Río Grande, dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente provincial y la Asociación Rural de Tierra del Fuego.

Si bien la mercadería contaba con documentación y trazabilidad correspondiente, "los cuatro lotes analizados dieron resultado negativo en las pruebas de digestión artificial".

El Ministerio informó además que se notificó al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en el marco del sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Por el momento, tanto las declaraciones de la familia como del comercio involucrado se mantienen sin cambios, por lo que "no se ha podido establecer con precisión el origen del brote, mientras continúa la investigación sanitaria".

Medidas de prevención

Desde el Ministerio de Salud provincial se reiteraron una serie de recomendaciones para evitar nuevos casos de triquinosis:

Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que pierda el color rosado y alcance al menos 71°C en su interior.

Tener en cuenta que la salazón o el ahumado no eliminan el parásito.

Adquirir chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados.

Verificar que los productos cuenten con rotulado completo (marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, y establecimiento autorizado).

Evitar el consumo de productos de origen informal, especialmente aquellos consumidos crudos.

Además, se recordó que el Laboratorio de Sanidad Animal “Chifflet”, en Río Grande, realiza análisis de triquinosis para productores porcinos de la provincia.