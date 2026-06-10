Día de la Seguridad Vial | Realizaron controles en la Ruta 3 por las nevadas y exigen el uso de cubiertas de invierno

En el marco del Día de la Seguridad Vial y ante las nevadas que afectan distintos sectores de Tierra del Fuego, la Secretaría de Protección Civil llevó adelante este miércoles un operativo especial de control, fiscalización y concientización en el sector del Destacamento Lago Escondido, sobre la Ruta Nacional N° 3.

La actividad se desarrolló de manera conjunta con la Subsecretaría de Seguridad Vial y Transporte, Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), coincidiendo además con la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial.

Durante los controles, los inspectores verificaron la documentación obligatoria para circular, el estado y tipo de neumáticos utilizados por los vehículos y la portación de cadenas para nieve, elementos considerados indispensables para transitar durante la temporada invernal en la provincia.

Además de las tareas de fiscalización, los equipos brindaron información preventiva a conductores particulares y transportistas, difundiendo recomendaciones para reducir riesgos y detalles sobre el estado de transitabilidad de los corredores viales que conectan el norte y el sur fueguino.

Desde Protección Civil recordaron que las condiciones meteorológicas pueden variar rápidamente y reiteraron la necesidad de extremar las precauciones al volante, especialmente ante la presencia de nieve, hielo y baja visibilidad en distintos tramos de la ruta.

Entre las principales recomendaciones se destacan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos, evitar maniobras bruscas y planificar los viajes con anticipación. También se aconseja evitar la circulación nocturna, utilizar siempre el cinturón de seguridad y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier desplazamiento.

Las autoridades remarcaron que el uso de cubiertas homologadas para invierno es obligatorio y que los conductores deben portar cadenas para nieve cuando las condiciones así lo requieran.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse de forma inmediata a las líneas 911 o 103.