Bélgica rescató un empate ante Egipto en un duro debut por el Mundial 2026

Bélgica y Egipto igualaron 1 a 1 en el inicio de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido intenso y cambiante que dejó abierto el panorama del Grupo G.

El seleccionado egipcio mostró personalidad desde el comienzo y logró golpear primero gracias a una gran acción liderada por Mohamed Salah. El delantero asistió a Emam Ashour, que a los 19 minutos sacó un potente remate desde fuera del área para vencer a Thibaut Courtois y adelantar a los Faraones en el marcador.

La ventaja egipcia pudo haber sido incluso mayor antes del descanso, pero Courtois respondió con varias intervenciones decisivas para mantener con vida a Bélgica. El conjunto europeo tuvo dificultades para encontrar espacios y se fue al entretiempo en desventaja.

En el complemento, el desarrollo cambió. Bélgica asumió el protagonismo, monopolizó la posesión y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Mostafa Shoubir. Kevin De Bruyne estuvo cerca del empate con un tiro libre que impactó en el poste, mientras que Youri Tielemans también avisó con un remate de media distancia.

La igualdad llegó a los 66 minutos y tuvo como protagonista a Romelu Lukaku. Recién ingresado, el delantero generó una acción de peligro dentro del área y provocó el desafortunado autogol de Mohamed Hany, que terminó enviando el balón a su propia portería.

Impulsada por el empate, Bélgica fue en busca de la victoria durante los minutos finales. Sin embargo, se encontró con una sólida respuesta defensiva de Egipto y con buenas intervenciones de Shoubir. Lukaku y Brandon Mechele tuvieron oportunidades claras, pero no lograron romper la paridad.

El empate dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. Egipto estuvo cerca de conseguir un triunfo histórico, mientras que Bélgica logró reaccionar a tiempo para evitar una derrota en su estreno mundialista. Ambos sumaron un punto y mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación en un Grupo G que promete una lucha muy equilibrada.