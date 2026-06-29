Tras meses de tensión por la coparticipación, Melella y Vuoto volvieron a reunirse y apostaron nuevamente al diálogo

Después de varios meses marcados por fuertes cruces públicos, diferencias políticas y una dura disputa por la distribución de la coparticipación provincial, el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, volvieron a mostrarse juntos en una reunión de trabajo desarrollada en Casa de Gobierno.

El encuentro representa un acercamiento entre dos dirigentes cuya relación se mantiene tensa prácticamente desde el inicio de sus anteriores mandatos y que alcanzó uno de sus puntos más críticos durante este año, cuando la Municipalidad de Ushuaia denunció demoras en el envío de fondos coparticipables e incluso deslizó la posibilidad de judicializar el conflicto.

Pese a ese escenario, ambos mandatarios coincidieron ahora en la necesidad de fortalecer el diálogo político e institucional frente al complejo contexto económico que atraviesa la provincia y el país.

Durante la reunión analizaron la caída de los ingresos provenientes del Gobierno nacional, el impacto que esa situación genera sobre las finanzas provinciales y municipales y la necesidad de garantizar el funcionamiento del Estado sin afectar los servicios esenciales que reciben los vecinos.

En ese marco, Melella y Vuoto coincidieron en la importancia de sostener una distribución equitativa de los recursos para evitar que tanto la Provincia como los municipios vean comprometida la ejecución de obras públicas, programas sociales y distintas políticas destinadas a la comunidad.

Otro de los ejes del encuentro fue el análisis de los anuncios de nuevas inversiones privadas en Tierra del Fuego, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo de la acuicultura, una actividad que ambos consideran estratégica para avanzar en la diversificación de la matriz productiva fueguina en un escenario de retracción industrial y preocupación por la pérdida de puestos de trabajo.

También abordaron el nuevo escenario que enfrenta la provincia tras la salida de YPF de las áreas hidrocarburíferas que explotaba en la isla, entendiendo que se trata de un proceso que presenta desafíos, aunque también oportunidades para fortalecer la participación provincial en un sector considerado clave para la economía fueguina.

Asimismo, dialogaron sobre la necesidad de generar condiciones que brinden previsibilidad a las inversiones privadas, promuevan el sostenimiento del empleo y permitan impulsar nuevos sectores productivos.

Al término del encuentro, el gobernador Gustavo Melella aseguró que "los tiempos que atravesamos requieren de una enorme responsabilidad institucional".

"Más allá de las diferencias que puedan existir, quienes tenemos responsabilidades de gobierno debemos priorizar el diálogo, construir consensos y defender los intereses de Tierra del Fuego frente a un contexto nacional que exige unidad y firmeza para cuidar a nuestra gente", expresó.

Por su parte, Walter Vuoto sostuvo que "es fundamental fortalecer el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios". "La defensa de los recursos fueguinos, del empleo y de la producción debe estar por encima de cualquier diferencia política. La sociedad espera que actuemos con responsabilidad, articulando políticas públicas que permitan atravesar este escenario complejo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia", afirmó.

Más allá de los gestos de acercamiento, el reencuentro entre Melella y Vuoto marca una tregua política luego de meses de enfrentamientos por la coparticipación, una disputa que tensó la relación entre ambas administraciones y que llegó a abrir la puerta a un posible conflicto judicial. Ahora, el mensaje que ambos buscaron transmitir fue el de priorizar el diálogo institucional para enfrentar un escenario económico que consideran cada vez más complejo para Tierra del Fuego.