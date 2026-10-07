Rusia lanzó un masivo ataque con 70 misiles y drones sobre Ucrania: hay al menos 20 muertos

Un masivo bombardeo ruso con 70 misiles y decenas de drones dejó un saldo trágico de al menos 20 muertos y medio centenar de heridos en Ucrania, en medio de severos daños a la infraestructura energética y sectores industriales del país.

El ataque de mayor gravedad ocurrió en Pryluky, en la región norteña de Cherníhiv, donde un misil impactó de lleno contra un edificio residencial de cinco plantas, provocando el colapso de varias secciones del inmueble. En el lugar murieron 14 personas, incluidos cuatro niños, mientras los equipos de emergencia trabajaban entre los escombros para rescatar a posibles sobrevivientes.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció la crueldad de la ofensiva y señaló que la fecha del ataque coincidió con el cumpleaños del mandatario ruso, Vladimir Putin. "Los rusos querían atacar de forma contundente y demostrativa. Este fue uno de los ataques más viles: 70 misiles en total, muchos de ellos balísticos", afirmó el jefe de Estado ucraniano.

Las autoridades regionales informaron que las tareas de rescate continúan con decenas de socorristas, maquinaria pesada y personal de emergencia, atendiendo a unos 50 heridos, entre los cuales se encuentran siete menores de edad.